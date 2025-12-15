　Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」では幅広いジャンルの作品を楽しむことができる。本記事では、「Kindleストア」で読めるタイトルの中から、大和和紀の名作漫画を厳選してご紹介。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。

はいからさんが通る新装版

■源氏物語　あさきゆめみし　完全版

価格：1572円

源氏物語あさきゆめみし完全版


源氏物語　あさきゆめみし　完全版

恋した人は、義理の母。光源氏（ひかるげんじ）を生涯苦しめる、許されぬ恋が始まる。多くの女性と恋に堕ちた光源氏の恋物語は、藤壺（ふじつぼ）の宮（みや）への恋から始まった。相手は父の妻、そして義母。しかし源氏は、決して越えてはならない一線を、踏み越えてしまうのだった……。今こそ読みたい、極上ロマンス！　雑誌掲載時のカラー原稿を初めて完全再現した、全巻合計120ページのカラーで魅する大和源氏絵巻!!

■はいからさんが通る　新装版

期間限定無料（12/21まで）

はいからさんが通る新装版


はいからさんが通る　新装版

70年代に少女たちの間で空前の「はいからさん」ブームを巻き起こしたラブコメの名作が、装いも新たに登場!!　時は大正、花村紅緒、17歳。明るく元気いっぱいのハイカラ娘。恋も結婚も自分で選びたいと夢見ていたある日、伊集院忍という許嫁の陸軍少尉が現れる！　自分のじゃじゃ馬ぶりをいつも面白がる笑い上戸の彼が気に入らない紅緒は、この結婚を破談にしようとして!?　2017年に劇場版新作アニメも公開予定！

■イシュタルの娘〜小野於通伝〜

期間限定無料（12/21まで）

イシュタルの娘〜小野於通伝〜


イシュタルの娘〜小野於通伝〜

「うわさにたがわぬおもしろき娘よ」と信長にも愛された娘・小野於通（おの・おつう）。於通を知らずして戦国は語れない！！　大和和紀が初にして待望の戦国ロマンのヒロインに抜擢したのは、小野於通――！！　その輝きはあたかも戦国の闇を夜明けに導く明けの明星――信長に見出され、秀吉に重用され、家康に信頼された才女、小野於通。その知られざる生涯を大和和紀が描く本格戦国ロマン！！

■ヨコハマ物語

価格：594円

ヨコハマ物語（１）


ヨコハマ物語

明治8年、11歳の卯野（うの）は横浜の貿易商叶屋（かのうや）にひきとられ、同い年の万里子（まりこ）と出会った。青く広がる海、ハイカラな風物、異人さん、新しづくめで未知への夢がふくらんだ。文明開花期を生きる2人の少女の青春を描く一大ロマン!!

■Ｎ．Ｙ．小町

価格：594円

Ｎ．Ｙ．小町（１）


Ｎ．Ｙ．小町

夢とあこがれと恋をのせて、ロマンチックに華やかに――。文明開化の大東京、小間物問屋のお志乃（しの）ちゃん。ある日、ヘンな外人さんに出くわしたことから、身辺にわかに大番狂わせに――!!

※本ページで紹介する情報は、2025年12月15日12時現在のものです。