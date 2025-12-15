【44％OFF】河出文庫が対象作品に！『すべての、白いものたちの 』『パワー 』など話題の小説がKindleセールでお得に読める！【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」で河出文庫 12月の傑作小説＆書籍セールが開催中。幅広いジャンルの作品をお得に楽しむことができるこのセールでは、『すべての、白いものたちの』や『パワー』など人気作品も多数ラインナップ！ 本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をピックアップ。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。
すべての、白いものたちの
■すべての、白いものたちの
セール特価：468円（44%OFF）
すべての、白いものたちの
ノーベル文学賞受賞！
生後すぐに亡くなった姉をめぐり、ホロコースト後に再建されたワルシャワの街と、朝鮮半島の記憶が交差する。
文庫化にあたり、訳者の斎藤真理子による「『すべての、白いものたちの』への補足」、平野啓一郎による解説「恢復と自己貸与」を収録。
■パワー
セール特価：743円（44%OFF）
パワー
ある日を境に世界中の女に強力な電流を放つ力が宿り、女が男を支配する社会が生まれた――。 エマ・ワトソン、オバマ前大統領、ビル・ゲイツ推薦！
最強の力を持つ少女ロクシー、革命を追うジャーナリスト・トゥンデ、新たな宗教をつくろうとするアリー、勢いを増す政治家・マーゴット。
男女の力が逆転した世界で、女たちの復讐がはじまる。
■猫のパジャマ
セール特価：550円（44%OFF）
猫のパジャマ
猫を拾った男女をめぐる極上のラブストーリー「猫のパジャマ」、初期の名作「さなぎ」ほか、人生のほろ苦い驚きが詰まった珠玉の作品集。絶筆となったエッセイ「連れて帰ってくれ」を特別収録。新装版。
■優しい暴力の時代
セール特価：605円（44%OFF）
優しい暴力の時代
いま韓国で「時代の記録者」といわれる屈指の作家による、代表作となる短篇集。絶望も希望も消費するいまを生きる人々の、生活の鎮魂歌。解説＝西加奈子
■心 日本の内面生活がこだまする暗示的諸編
セール特価：550円（44%OFF）
心 日本の内面生活がこだまする暗示的諸編
明治日本に永住し、日本の文化を世界へ発信したラフカディオ・ハーン＝小泉八雲。「停車場にて」「ある保守主義者」他、珠玉のエッセイ・評論15編を収めた、日本解釈者ハーンの代表作。
※本ページで紹介する情報は、2025年12月15日12時現在のものです。
■すべての、白いものたちの
セール特価：468円（44%OFF）
すべての、白いものたちの
ノーベル文学賞受賞！
生後すぐに亡くなった姉をめぐり、ホロコースト後に再建されたワルシャワの街と、朝鮮半島の記憶が交差する。
文庫化にあたり、訳者の斎藤真理子による「『すべての、白いものたちの』への補足」、平野啓一郎による解説「恢復と自己貸与」を収録。
■パワー
セール特価：743円（44%OFF）
パワー
ある日を境に世界中の女に強力な電流を放つ力が宿り、女が男を支配する社会が生まれた――。 エマ・ワトソン、オバマ前大統領、ビル・ゲイツ推薦！
最強の力を持つ少女ロクシー、革命を追うジャーナリスト・トゥンデ、新たな宗教をつくろうとするアリー、勢いを増す政治家・マーゴット。
男女の力が逆転した世界で、女たちの復讐がはじまる。
■猫のパジャマ
セール特価：550円（44%OFF）
猫のパジャマ
猫を拾った男女をめぐる極上のラブストーリー「猫のパジャマ」、初期の名作「さなぎ」ほか、人生のほろ苦い驚きが詰まった珠玉の作品集。絶筆となったエッセイ「連れて帰ってくれ」を特別収録。新装版。
■優しい暴力の時代
セール特価：605円（44%OFF）
優しい暴力の時代
いま韓国で「時代の記録者」といわれる屈指の作家による、代表作となる短篇集。絶望も希望も消費するいまを生きる人々の、生活の鎮魂歌。解説＝西加奈子
■心 日本の内面生活がこだまする暗示的諸編
セール特価：550円（44%OFF）
心 日本の内面生活がこだまする暗示的諸編
明治日本に永住し、日本の文化を世界へ発信したラフカディオ・ハーン＝小泉八雲。「停車場にて」「ある保守主義者」他、珠玉のエッセイ・評論15編を収めた、日本解釈者ハーンの代表作。
※本ページで紹介する情報は、2025年12月15日12時現在のものです。