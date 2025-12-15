【読む手が止まらない】 夜の街で生きる人々の「光と影」。『みいちゃんと山田さん』など話題のマンガがKindleで読める！【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」では幅広いジャンルの作品を楽しむことができる。本記事では、「Kindleストア」で読めるタイトルの中から、オススメの本をピックアップ。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。
みいちゃんと山田さん（１）
■みいちゃんと山田さん（１）
期間限定無料！(12/22まで)
みいちゃんと山田さん（１）
2012年、新宿。
夜の街でキャバクラ嬢として働く山田さんは、
何をやっても”ちょっと足りない“新人・みいちゃんと出会う。
ヤル気と元気はあるものの、漢字も空気も読めないみいちゃんは、
周りから馬鹿にされ「可哀想」のレッテルを貼られてしまう。
それでも、健気に働くみいちゃんの姿に、山田さんは徐々に心を惹かれていき―――。
不器用で愛くるしい女の子たちを巡る、夜の世界の12か月。
■明日、私は誰かのカノジョ（１）
価格：660円
明日、私は誰かのカノジョ（１）
「一週間に一回、私は【誰か】の彼女になる」
彼女代行として日々お金を稼ぐ女子大生と彼女に魅せられた男達の、恋愛のリアルを描くビターラブストーリー。第1巻は主人公の雪を偽の彼女としてレンタルした若きサラリーマン、壮太と雪の歪な恋愛模様を描く。あくまで客と彼らの理想の女を演じる代行彼女…二人の心の距離は果たして近づくのだろうか――
■星屑の王子様（１）
価格：759円
星屑の王子様（１）
超新宿系ホストたちが駆け回る！
不夜城・新宿歌舞伎町。
欲望渦巻くこの街には、ホストと呼ばれる男たちがいる。
ホストクラブ・エンペラーファーストに君臨する
ふたりの“億超え”エースホスト、源リキヤと天使レイ。
愛と狂騒を金に換える彼らの日常は、
常識も倫理も超越した事件やトラブルに満ちていて……！？
■私がわたしを売る理由（１）
価格：660円
私がわたしを売る理由（１）
パパ活女子って、ずるいですか。
都内の有名大学に進学した椿（つばき）は、両親からの援助がない中、奨学金とバイト代で学費と生活費を賄う、忙しい日々を送っていた。
そんな中、緊急事態宣言が発令され、バイトをクビになってしまう。慌てて他のバイトを探している中で見つけた「パパ活」の文字。
「お茶するだけで5千円から1万円…！？」甘い言葉に誘われて、アプリのダウンロードボタンに手を伸ばしてしまい――。
■ヒマチの嬢王（１）
価格：693円
ヒマチの嬢王（１）
元No．1キャバ嬢がシャッター街を変える
ここは鳥取県米子市朝日町。
都会の喧噪に嫌気がさし、実家でグウタラ生活を送る歌舞伎町“元”NO．1キャバ嬢・アヤネ。
母の一喝により、実家の「スナック」をしぶしぶ手伝うことになるが、流石は元No．1。
圧倒的な活躍を見せ、店内は飲めや歌えの大騒ぎ。
そんな中、元彼を名乗る同級生ジュンが現れて…
「夜の街」での二人の出会いは、朝日町を、米子市を、ひいては鳥取全体を活性化させる事になる。
※本ページで紹介する情報は、2025年12月15日12時現在のものです。
