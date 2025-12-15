IVE、手紙以外のプレゼントを受け取らないと発表 理由も説明「ファンの皆さまにとって必要なところへ届いてほしい」
【モデルプレス＝2025/12/15】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）の所属事務所・STARSHIP ENTERTAINMENTは12月15日、「今後ファンレター以外のすべてのプレゼントおよびサポートを受け取らない」と発表。ファンコミュニティプラットフォーム・グループの公式Berrizを通じて明らかにした。
公開されたお知らせでは「IVEへのファンレターおよびプレゼント、サポートに関するご案内です」と前置きし「今後、ファンレター以外のすべてのプレゼントおよびサポートはお受け取りしないことを決定いたしました」と発表。「皆さまからお送りいただくプレゼントが、私たちではなく、よりファンの皆さまにとって必要なところへ届いてほしいという思いからの決定となりますので、どうかご理解とご協力をお願いいたします」と理由も明らかにした。
「現在準備中、またはご計画中のサポートがございましたら、誠に恐れ入りますがお断り申し上げます。お気持ちだけありがたく頂戴いたします」と伝えている。
また、変更後のファンレターおよびプレゼント・サポートに関する詳細についても説明。「紙類以外の物品（箱、花、風船など）はお渡しできません」「所属事務所、宿舎、ヘアメイクショップ、放送局内の控室および駐車場など、メンバーの休憩空間や放送局内、非公式スケジュールへの立ち入りは禁止されており、ファンレターもお受け取りできません」と伝え、最後には「これまでIVEへ寄せてくださった多くの応援と愛情に、改めて深く感謝申し上げます。今後の活動を通じて、そのお気持ちにお応えできるよう努めてまいります」と結んでいる。
韓国では、ファンがお金を出し合い、プレゼントや撮影現場へフードトラックを差し入れするサポート文化が存在する。過去には、aespa（エスパ）などがプレゼントやサポートを受け取らないことを明らかにしている。（modelpress編集部）
