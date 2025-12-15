近藤千尋、バースデーに家族5人ショット公開 夫・ジャンポケ太田＆娘からのサプライズに感激「涙腺崩壊お母さんでした」
【モデルプレス＝2025/12/15】モデルの近藤千尋が12月15日、自身のInstagramを更新。家族5人でのショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】35歳3児の母モデル「幸せが詰まってる」芸人夫＆娘たちとの誕生日ショット
同日誕生日を迎えた近藤。「昨日はすき焼きを作っていたら娘たちとパパがお花を持って登場 不意打ちすぎて涙腺崩壊お母さんでした」と、夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と3人の子どもたちからサプライズでお祝いをしてもらったと報告。花束を持った近藤と太田が、3人の子どもたちを挟んで肩を並べている写真を披露している。
この投稿に、ファンからは「素敵な家族」「家族愛にグッと来る」「幸せが詰まってる」「太田さんいい旦那さん」「サプライズは嬉しい」などと反響が寄せられている。
近藤は太田と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
