セブン‐イレブン、温めておいしい『ライスバーガー』2品を発売　「炭火焼牛カルビ」、「照焼チキンガーリックマヨネーズ」

セブン‐イレブンは、ご褒美おむすびシリーズ第2弾として、「ライスバーガー 炭火焼牛カルビ」と「ライスバーガー 照焼チキンガーリックマヨネーズ」の2商品を、12月14日(日)から全国の店舗で順次発売している。価格は「炭火焼牛カルビ」が税込354.24円、「照焼チキンガーリックマヨネーズ」が税込321.84円。

本シリーズは、寒さが厳しくなる冬季に合わせて開発された「温めておいしいおむすび」の新商品。9月に発売した「旨さ相盛おむすび」に続く第2弾となる。電子レンジで加熱することで、香ばしさと温かさが際立つ仕様となっている。

バンズ代わりのご飯は、1枚1枚に醤油を染み込ませて焼き上げ、外は香ばしく中はしっとりとした食感に仕上げた。具材はボリューム感を持たせ、食べ応えを重視。容器のまま電子レンジで温められる耐熱容器を採用した。

〈ライスバーガー新商品2種〉

◆ライスバーガー 炭火焼牛カルビ

価格:328円(税込354.24円)

牛カルビを炭火で焼き上げたジューシーな仕上がり。香ばしい炭火の香りが肉の旨味を引き立て、甘辛ダレとマッチする。

◆ライスバーガー 照焼チキンガーリックマヨネーズ

価格:298円(税込321.84円)

甘辛い照焼きダレをチキンに絡ませ、ガーリックマヨネーズのパンチのある風味をプラス。照焼きの甘さとマヨネーズ、ガーリックの味わいがマッチする。

担当者は「寒い季節にぴったりの温めておいしい『ライスバーガー』シリーズの登場です。原材料から製法、包装までこだわり抜いて仕上げました」とコメントしている。

