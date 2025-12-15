12月12日、政府が立憲民主党・辻元清美参院議員（65）に開示した資料によって、波紋を広げている高市早苗首相（64）の「台湾有事」発言の“真相”が明らかになった。

辻元氏は同日更新のXで、《高市総理の「台湾有事答弁」の答弁資料が開示されました。「あの答弁は誰がつくったのか」という私の質問主意書に対し「内閣官房の作成」と閣議決定された文書がこれ》として、政府が開示した資料をアップ。“あの答弁”とは、11月7日の衆院予算委で、高市氏が「（中国が）戦艦を使って、武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になりうる」などと述べたことだ。

歴代政権では、存立危機事態を認定するケースについて、台湾情勢への具体的な言及を避け、「事態の個別具体的な状況に即し総合的に判断する」と述べるにとどめてきた。そのため、高市氏の答弁は従来の見解から“逸脱”したとして波紋を呼び、答弁から1カ月が経過した今も、中国側は日本への圧力を強めている。

開示された資料には、11月7日の予算委で、事前通告されていた立憲・岡田克也議員（72）による《存立危機事態を認定して自衛隊が出動して武力行使を行えば、日本も武力行使を受ける可能性が高い。国民の生命や暮らしを守ることが大事であり、存立危機事態の認定の可能性を軽々に言うのはいかがなものか》という質問に対して、官僚が作成した高市氏の「予定答弁」が、こう記されていた。

《（台湾有事という仮定の質問にお答えすることは差し控えるが、）我が国の安全を確保し、国民の生命と財産を守り抜くことが政府の最大の責務であると考えている》

《その上で、一般論として申し上げれば、いかなる事態が存立危機事態に該当するかについては、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して判断することとなる》

辻元氏は今回の投稿で、資料の内容を元に、高市氏の「台湾有事」答弁を以下のように総括した。

《（1）高市総理の「戦艦を使って〜どう考えても存立危機事態になり得る」という台湾有事をめぐる答弁は、官僚が作成したものではなかった。

《（2）官僚作成の答弁資料では、むしろ「台湾有事という仮定の質問にお答えすることは差し控える」と、具体的なことにふみこまないよう、はっきりと書いてあった》

11月7日の予算委以降、SNSでは答弁を引き出した岡田氏に非があるという批判が噴出していたが、今回の資料で高市氏が“独断”で動いていたことが明らかになり、高市氏の責任を問う声も高まっている。そんななか、山尾志桜里元衆院議員（51）は12月13日のXで、辻元氏の投稿を引用リポストし、こう苦言を呈した。

《大臣には「紙を読むな」事務方には「紙を差し入れるな」。閣僚に自分の言葉で語らせる国会議論を追求してきた立憲民主が、こと中国問題になると党をあげて「紙を読め」とな！》

《総理は官僚作文に縛られろというなら、官僚に質問したらいい。毎回同じ答弁がもらえること間違いなし》

続けて、山尾氏は《台湾問題だけは縛られろというのかもしれないが、それこそ中国に忖度して国会議論の自主規制を呼びかけるようなもの。中国が怒れば日本が止まる、こんな成功体験をアシストしないでほしい》と指摘。日本の国会議論の“レッドライン”を中国に決められるいわれはないと持論を展開し、こう締めくくった。

《今やってほしいのは脱中国依存の供給網構築であり、市場の分散であり、威圧に屈さずデリスキングに成功した例えば豪との連携であり、在中邦人の安全に対する真剣な警戒。政策を狭めるのでなく、広げてほしいんですよね》

たしかに、閣僚の答弁に対して“官僚ペーパーに頼るな”といった野党側の批判はよく見られる。ただ、辻元氏が投稿で書いている通り、今回の開示請求で明らかにしたかったのは、《答弁は誰が作ったのか》ということ。つまり、責任の所在を確認するためであり、山尾氏の投稿には、こんな疑問の声が寄せられている。

《「紙を読め」「総理は官僚作文に縛られろ」とかいう指摘ではないので、辻元議員のコメントを捻じ曲げないで下さい。安全保障と外交に関わる重要な政府見解を、政府内で何の吟味もなく、首相がペラペラ喋るだけで変更することになっても良いとお考えでしょうか。そんな軽い物ではありませんよね》

《つじもと氏が言っているのはそういうことではないですよ。従来の政府見解を著しく逸脱して隣国を徒に刺激し緊張を生み出すという高市氏のやらかしは、官僚や他の誰かのそれではなく彼女一人のやらかしだったことが証明されたというだけです》

《元ポストにはそんなこと書いてなくて、単に、あれは高市の個人的見解だったということが確認できたというだけのこと。つまり全責任は高市にあり、かつ政府見解を変えるわけでもないのになんら調整なく勝手に答弁して、結果中国を不用意に刺激して日本の不利益につながったことが確認できたということ》

なお、立憲・米山隆一衆院議員（58）も13日、山尾氏の投稿に対して、こう反論していた。

《（1）誰も画一的に「紙を読め」とは言っていません。「詳しくない事については紙を読め。自分が詳しいか詳しくないか分る人を総理にしろ」と言っています （2）誰も中国のレッドラインが日本/世界レッドラインだとは言っていません。中国のレッドラインを越えたら中国が怒ると言っています （3）残念です》