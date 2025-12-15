庄内地域の食文化を世界にアピールする「食の都 庄内」。この事業を20年余りにわたって牽引する鶴岡市の奥田政行シェフらの取り組みと、現在地、そして次なる目標に注目します。



13日、雪の庄内に東京・大阪など日本各地から集まった人たち。全国版の料理月刊誌が企画した美食と食文化を体験するガストロノミー・ツアー「奥田塾」です。



奥田政行シェフ（56）「長靴はいている方はこちらどうぞ。」





ガイドは「アル・ケッチァーノ」の奥田政行シェフ。生産者 山澤清さん「芸術的だろ。もう」「すごーい」」庄内のおいしい食材の生産者を巡ります。参加者「おいしー」いまや世界が認める「食の都 庄内」は、初めは誰もがただの夢物語だと思っていました。庄内が育む食材と食文化を世界レベルの「食の都」へと押し上げた人たちの20年余りの歩みです。奥田政行シェフが、鶴岡市内のホテルなどの料理長を経て「アル・ケッチァーノ」をオープンしたのは2000年3月。店も軌道に乗り始めたころ看板メニューの1つ羊肉の生産者の言葉が奥田シェフを突き動かします。奥田政行シェフ「生産者があまり経営の調子がよくない感じで言っていた〝やめるかもしれない〟と。その時すぐに羊を持って東京に売り込みにいかなきゃと」庄内の食材の持つ力に、東京のレストランもすぐに取引を始めるなど料理人同士の紹介の効果は絶大でした。奥田政行シェフ「私は生産物のエサや畑の事を全部知っているので料理人に話をすると説得力がある。今度は料理人の意見を聞きかみ砕いて生産者にいうことが出来る大抵紹介しに行くとほぼ一回でうまく運ぶ感じ」ちょうどこのころ、県内で古くから栽培されてきた在来作物が姿を消そうとしていました。藤沢カブ生産者 後藤勝利さん「どうしても転作を先に考えるが藤沢カブは転作田ではできない」焼き畑で栽培される藤沢カブや宝谷カブなど、在来作物は栽培に手間がかかり収量が少ないなど大きな市場には対応できず生産者も激減していました。山形大学農学部 江頭宏昌助教授（当時）「将来この地域に適した新しい品種を開発していく上での品種改良の資源として大いに役立てていくことが出来ると思う」山形大農学部の江頭教授と農家が代々守り継いだ在来作物を探し出して新たなレシピを開発します。奥田政行シェフ「在来野菜の全く新しい味覚を食べると自分で考えるしかない。何も調理の知識がないところから作っていく作業がすごく面白い」庄内の食材の消費拡大を進め、生産者を勇気づけたい。奥田政行シェフ「いまいい食材がすごくそろっているときなので生産者と手を取り合い日本の他の地域から庄内はすごいところだと『食の都庄内』なんだと言わせたいと思っています」2004年から始まった県の取り組みが今も続く「食の都庄内」づくり推進事業です。奥田シェフは最初の親善大使に任命され、庄内はもとより県内の優れた食材を国の内外で紹介しました。奥田政行シェフ「庄内の食材が外国に向かって売れるようになるまでみんなが希望を持って世界一のところだとなれればもっといいなと夢は大きく持っています」2009年、スペインの美食の町「サン・セバスチャン」で開かれた世界料理大会では、本格デビューを翌年に控えていた庄内産「つや姫」を持ち込み展示ブースに参加。各国の有名料理人からも高い評価を受けました。菊乃井 村田吉弘さん「うまい！」「おいしいというから本当か？と思って食べてみたが実際にコシヒカリよりおいしんじゃないか」スペインの三ツ星シェフマルティン・ベラサテギさん「試食したものはどれも素晴らしいものだ。これはスペインでも手に入るのかい？」「食の都庄内」のスタートから10年。2014年に鶴岡市は日本初の「ユネスコ創造都市ネットワーク」の食文化分野への加盟が認定されました。鶴岡市 榎本政規市長（当時）「国際機関から公式に認定されたことは本市にとって誠に誇りに思う」奥田シェフが、庄内の季節ごとの食材と食文化、気候風土までを1冊にまとめた「食べもの時鑑」。2017年、世界中の料理本を集めたグルマン世界料理本大賞の「食の遺産」部門でグランプリに輝きました。その後も、奥田シェフが生み出した新しい調理法「ゆで論」が同じ世界料理本大賞のなかで高い評価を受け、11月、サウジアラビアで開催された今年の大賞では過去30年間の「革新的で創造性のある」部門で「ゆで論」が最高賞に輝きました。奥田政行シェフ「クリエイティブでありイノベーションを起こしたと30年の世界の中のグランプリですからとても栄誉なことだと思いました」ことし7月、人手不足などで1年半にわたって休業していた鶴岡市の湯田川温泉の1軒の旅館を奥田シェフが借り上げました。奥田政行シェフ「食べもので旅をさせたい時に泊まる所まで演出しないといけないので湯殿庵もやりました。」亡き父、喜行さんの夢だったオーベルジュ＝（フランス語で）「宿泊できるレストラン」を開いたのです。ツアー参加者「食だけではないもっと奥深いところを色々聞けたので目の前の食べ物が全然違うものに見えるような感じがしました。」ツアー参加者「ガストロノミーツアーは2回目ですが生産者の話とか人間性とか哲学性とかにいつも感動しています」奥田政行シェフ「食材の勉強ができる食文明論みたいな。慶応大の先端研もあるので科学的にもいろいろなことが判明すると思うので色々なところから勉強しに来る地域にしたい」美食と食文化を訪ねる「ガストロノミー・ツーリズム」。その普及と拡大が奥田政行シェフの今後の目標です。