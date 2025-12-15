木のぬくもりに癒される。ミッフィー雑貨の新作木製スタンド4種が登場

木のぬくもりと、変わらない可愛らしさ。1929年創業の木製玩具メーカー・ニチガンから、日常に寄り添うミッフィーの木製雑貨が新登場。スマートフォンスタンドやメガネスタンド、リングホルダーなど、実用性とインテリア性を兼ね備えた全4アイテムは、大人の暮らしに自然となじむデザイン。ミッフィースタイルにて2025年12月20日(土)より先行発売され、毎日使う時間が少し楽しく、やさしくなるラインナップ♡

木製×ミッフィーの癒し雑貨



天然木ならではの温かみと、立体で表現されたミッフィーの愛らしさが魅力の木製雑貨シリーズ。スマートフォンスタンドは縦・横どちらにも対応し、アクセサリーを掛けられる仕様も。

メガネスタンドは月型の土台とワイヤー構造で、置く向きを変えられるのがポイントです。どのアイテムもデスクやベッドサイドに自然に溶け込み、暮らしをやさしく彩ります。

毎日使いたくなる実用性



定番人気のスマホスタンドには、目を閉じた表情がかわいいTYPEⅡが仲間入り。充電ケーブルを挿したまま使用でき、機能性も◎。

リングホルダーは回転式のフタ付きで、指輪やピアスなどの小物収納にも対応します。すべて大人向け雑貨として設計されており、可愛さだけでなく使いやすさもしっかり考えられています。

ギフトにもおすすめな4アイテム



価格は1,980円(税込)～2,420円(税込)と手に取りやすく、ちょっとした贈り物にもぴったり。

ラインナップは「ミッフィードールスマートフォンスタンド」2,420円、「ミッフィーメガネスタンド」2,200円。

「ミッフィースマホスタンドTYPEⅡ」1,980円、「ミッフィーリングホルダー」2,420円。

2025年12月20日(土)よりミッフィースタイルで先行販売、一般販売は2026年1月9日(金)以降を予定しています。

日常に、やさしい木のぬくもりを



長く愛されてきた木製玩具づくりの技術と、ミッフィーの変わらない魅力が出会った今回の雑貨シリーズ。スマホやアクセサリーを置く何気ない瞬間が、少し心和らぐ時間へと変わります。

自分用にはもちろん、ミッフィー好きな方へのギフトにもおすすめ。暮らしの中に、そっと寄り添う可愛さと温もりを迎えてみてはいかがでしょうか♡