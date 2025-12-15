山形県内では14日の未明から夜にかけて、建物火災が合わせて5件相次いで発生しました。このうち、米沢市では住宅密集地で火事があり住宅3棟が全焼したほか、周辺の3棟にも燃え広がり、建物の壁などが焼けました。



記者リポート「米沢市の火災現場です。火の勢いはどんどんと強まり熱がこちらにも伝わってきます。時折、破裂音も聞こえます」



米沢市の火災は14日午後8時前に発生。米沢市信夫町の住宅から出火し、住宅3棟が全焼したほか、火はさらに燃え広がり、周辺の住宅3棟の壁などが焼けました。焼けた家の住人はいずれも避難するなどして、けが人はいませんでした。





近隣住民「火の粉が今飛んでる。ほらほら燃えるどんどんと 震えている。おっかなくてこんな間近で見るのは初めて」現場は、米沢市内北西部の住宅密集地です。警察と消防が15日、現場の実況見分を行い、火元や出火原因などの調べを進めています。一方、14日午前2時10分ごろ、酒田市山楯にある「平田牧場」の養豚場でも火災が発生しました。火は、発生からおよそ6時間後にようやく消し止められましたが、この火事で豚舎1棟が全焼し、飼育されていたおよそ470匹の豚が死んだとみられています。けが人はいませんでした。消防によりますと、豚舎は当時、無人だったということです。さらに南陽市では14日午後5時ごろ、住宅火災が発生。南陽市宮内の無職・中川正太郎さん（81）の自宅から火が出て、木造一部2階建ての住まい1棟が全焼し、隣人の住宅と車庫の一部にも燃え広がったとみられています。けが人はいませんでした。警察の調べによりますと中川さんは現場の住宅を普段、アトリエとして使っており、出火当時は、無人だったということです。14日の県内では夜までの間に、天童市や新庄市の住宅でもコンロやろうそくの火の消し忘れによる火事が相次ぎました。県によりますとことし県内で起きた建物火災は、14日までで合わせて166件に上り、去年1年間を18件上回るペースで発生しています。