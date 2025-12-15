【ハワイ・ワイキキ】チーズケーキファクトリーで“GODIVAチーズケーキ”を堪能♡

濃厚ショコラがとろける、幸福度MAXのご褒美スイーツ体験。ハワイに来たら必ず立ち寄りたくなる人気店といえば、ワイキキのど真ん中に位置する「The Cheesecake Factory」。連日長い行列ができるほど人気ですが、並んででも食べたい“伝説級スイーツ”があるんです。今回いただいたのは、世界中のチョコレート好きが虜になる「GODIVAチョコレートチーズケーキ」。そのおいしさは…もう、言葉を失うレベルでした♡

とろけ落ちる濃厚ショコラ。まるでチョコレートの宝石箱

一口食べた瞬間、しっとり濃厚なチョコが舌の上でふわっと溶けて、GODIVAならではの上質なカカオの香りがぶわっと広がります。

• 下は濃厚でなめらかなチョコチーズケーキ

• 上にはビターなチョコムース

• 外側は繊細なチョコレートシェイブ

この三重層が完璧すぎて、甘さとほろ苦さのバランスが“神”。ひと口ごとに幸福度が上がっていく感じ…♡

ボリュームはしっかりあるのに、甘すぎず最後までおいしく食べられるのがチーズケーキファクトリーのすごいところ。

ワイキキの熱気 × とびきりスイーツの最強コンビ

テラス席からはカラカウア通り。近くにはワイキキビーチ。お店の活気、南国の風、そして濃厚スイーツ。「ハワイに来たんだ…♡」と実感できる最強のシチュエーション。

お昼からスイーツをゆっくり味わう贅沢。夜もデザートとして、旅ならではの醍醐味ですよね。

ここでしか味わえない“スペシャル感”

チーズケーキファクトリーは日本にはありません。数あるチーズケーキの中でその中でもGODIVAチーズケーキは不動の人気No.1クラス。

ハワイ旅行の“マストスイーツ”といってもいいほどの完成度でした。写真映えするビジュアルも最高なので、思わずカメラを向けたくなるはず♡

ハワイ旅のご褒美デザートに絶対おすすめ！

「今日だけは甘いものを気にせず楽しみたい！」そんな日にぴったりなのが、このGODIVAチーズケーキ。濃厚なのに重くない甘いのに上品。まさに大人が楽しむ“贅沢チョコレートスイーツ”。

ハワイへ行かれる方は、ぜひワイキキのチーズケーキファクトリーでこの至福の一皿を味わってみてください♡そしてカロリーはハワイに置いて帰りましょう。

こちらはお食事も出来るレストランです。サラダやパスタやお肉なども美味しい。200種類を超える豊富な料理メニューと、30種類以上のチーズケーキが特徴です。すべてアメリカンサイズなので、シェアして食べることをオススメします。

お店の情報

The Cheesecake Factory (ザ・チーズケーキ・ファクトリー)

住所: 2301 Kalākaua Ave, Honolulu, HI 96815 アメリカ合衆国 (ロイヤル・ハワイアン・センター C館 1階)

電話番号: +1 808-924-5001

営業時間:月曜～木曜: 11:00～23:00、金曜・土曜: 10:00～翌0:00、日曜: 10:00～23:00

ハッピーアワー: 平日（月曜から金曜）の15:00から17:00まではハッピーアワーを実施しており、一部メニューが通常より安く提供されます。