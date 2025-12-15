【ハワイ・ワイキキ】チーズケーキファクトリーで“GODIVAチーズケーキ”を堪能♡
濃厚ショコラがとろける、幸福度MAXのご褒美スイーツ体験。ハワイに来たら必ず立ち寄りたくなる人気店といえば、ワイキキのど真ん中に位置する「The Cheesecake Factory」。連日長い行列ができるほど人気ですが、並んででも食べたい“伝説級スイーツ”があるんです。今回いただいたのは、世界中のチョコレート好きが虜になる「GODIVAチョコレートチーズケーキ」。そのおいしさは…もう、言葉を失うレベルでした♡
とろけ落ちる濃厚ショコラ。まるでチョコレートの宝石箱
一口食べた瞬間、しっとり濃厚なチョコが舌の上でふわっと溶けて、GODIVAならではの上質なカカオの香りがぶわっと広がります。
• 下は濃厚でなめらかなチョコチーズケーキ
• 上にはビターなチョコムース
• 外側は繊細なチョコレートシェイブ
この三重層が完璧すぎて、甘さとほろ苦さのバランスが“神”。ひと口ごとに幸福度が上がっていく感じ…♡
ボリュームはしっかりあるのに、甘すぎず最後までおいしく食べられるのがチーズケーキファクトリーのすごいところ。
ワイキキの熱気 × とびきりスイーツの最強コンビ
テラス席からはカラカウア通り。近くにはワイキキビーチ。お店の活気、南国の風、そして濃厚スイーツ。「ハワイに来たんだ…♡」と実感できる最強のシチュエーション。
お昼からスイーツをゆっくり味わう贅沢。夜もデザートとして、旅ならではの醍醐味ですよね。
ここでしか味わえない“スペシャル感”
チーズケーキファクトリーは日本にはありません。数あるチーズケーキの中でその中でもGODIVAチーズケーキは不動の人気No.1クラス。
ハワイ旅行の“マストスイーツ”といってもいいほどの完成度でした。写真映えするビジュアルも最高なので、思わずカメラを向けたくなるはず♡
ハワイ旅のご褒美デザートに絶対おすすめ！
「今日だけは甘いものを気にせず楽しみたい！」そんな日にぴったりなのが、このGODIVAチーズケーキ。濃厚なのに重くない甘いのに上品。まさに大人が楽しむ“贅沢チョコレートスイーツ”。
ハワイへ行かれる方は、ぜひワイキキのチーズケーキファクトリーでこの至福の一皿を味わってみてください♡そしてカロリーはハワイに置いて帰りましょう。
こちらはお食事も出来るレストランです。サラダやパスタやお肉なども美味しい。200種類を超える豊富な料理メニューと、30種類以上のチーズケーキが特徴です。すべてアメリカンサイズなので、シェアして食べることをオススメします。
お店の情報
The Cheesecake Factory (ザ・チーズケーキ・ファクトリー)
住所: 2301 Kalākaua Ave, Honolulu, HI 96815 アメリカ合衆国 (ロイヤル・ハワイアン・センター C館 1階)
電話番号: +1 808-924-5001
営業時間:月曜～木曜: 11:00～23:00、金曜・土曜: 10:00～翌0:00、日曜: 10:00～23:00
ハッピーアワー: 平日（月曜から金曜）の15:00から17:00まではハッピーアワーを実施しており、一部メニューが通常より安く提供されます。