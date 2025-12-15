XEXYMIXが有楽町マルイに登場。ショーツ付き特典も注目のリニューアル
韓国発アスレジャーブランド「XEXYMIX（ゼクシィミックス）」が、有楽町マルイ3Fにリニューアルオープン。都内最大級の広さを誇る新店舗では、ジムやヨガ、ピラティスはもちろん、ゴルフやデイリーにも使える幅広いラインナップを展開します。機能性とデザイン性を兼ね備えたアイテムは、運動シーンだけでなく日常にも自然にフィット。オープンを記念した限定カラーやノベルティなど、今だけの特典も見逃せません♡
機能美を叶えるXEXYMIXの魅力
XEXYMIXは、自社開発の高機能生地を用いたアスレジャーウエアで世界的に支持されるブランド。動きやすさや快適さはもちろん、洗練されたシルエットでスタイルアップも叶えます。
有楽町マルイ店では、BLACKLABELシリーズや裏起毛レギンスなど、季節感と実用性を兼ね備えたアイテムが豊富に揃い、ゆったりと試着しながら選べるのも魅力です。
吸水ショーツPlaySデイリーで、スポーツ時や日常の悩みをサポート！
冬に頼れる注目アイテムをチェック
シェルパハイネックジャンパー
BLACKLABELシグネチャー360Nダブルフラフィ裏起毛レギンス
【裏起毛】BLACK LABEL シグネチャー パワーライズ フレアレギンス ショート丈&ロング丈
注目は「シェルパハイネックジャンパー」14,960円（税込）。首元まで包み込む暖かさとドロップショルダーの抜け感で、デイリーにも活躍します。
裏起毛仕様の「BLACKLABELシグネチャー360Nダブルフラフィ裏起毛レギンス」5,940円（税込）は、ハイウエスト設計で体型カバーも◎。
さらにフレアシルエットが美しい裏起毛フレアレギンス7,920円（税込）や、女性らしいアシンメトリーネックトップス6,160円（税込）など、着心地と美しさを両立したラインナップが揃います。
限定カラー＆豪華オープン特典
シームレスショーツ（スキン）
ICE FEATHER LIGHT ルーズフィット 長袖（ミスティ・ピンク）
オープニングキャンペーンでは、「XA5410Gシェルパハイネックジャンパー」の限定カラー（フォグ・スカイ）を数量限定で販売。
さらに、レギンス2枚購入で先着70名さまに「シームレスショーツ（スキン）」を1枚プレゼント。
合計20,000円（税込）以上のお買い上げでTシャツがもらえる特典や、先着450名さまへのステッカープレゼントも用意されています。
※レシートの合算は不可となります。
日常も運動も、自分らしく楽しむために
洗練されたデザインと確かな機能性を兼ね備えたXEXYMIXの新店舗は、アクティブに生きる大人の女性の心強い味方。
有楽町マルイで最大級の空間だからこそ、理想の一着とじっくり向き合えます。
限定カラーやショーツ付き特典など、今だけの魅力が詰まったこの機会に、冬のワードローブをアップデートしてみてはいかがでしょうか♪