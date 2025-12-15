ねおちスト抹茶が新登場♡とろける温もりで眠る前の癒し時間

忙しい毎日の終わりに、心と身体をやさしくほどくリラックスアイテム「ねおちスト」から、待望の抹茶バージョンが登場します。日本ならではの抹茶の香りと、じんわり広がる温もりが、眠る前のひとときを“とろける癒し時間”へと導いてくれる新作。睡眠前のリラックスタイムはもちろん、移動中や旅先でも使いやすく、頑張る大人の女性に寄り添う存在として注目されています。

耳を温める新発想リラックス

「ねおちスト」は、“おやすみ前にじんわりとろけてリセット”をコンセプトにした使い捨て温感アイテム。耳をすっぽり包み込み、約20分間※心地よく温めることで、リラックス状態へと導きます。

仕事後や就寝前はもちろん、飛行機や新幹線など移動中にも使える“ながらリラックス”が支持されている理由。※発熱時間は使用状況や環境によって変わる場合があります。

室温が低い場合、温かさを感じにくい場合があります。

Meicaのさくら香るハンドケア♡春を先取るネイルオイル&クリーム登場

抹茶の香りで和の癒し

新作「ねおちスト抹茶」は、海外からの旅行者にも人気の抹茶をテーマにした特別仕様。やさしく広がる和の香りが、気持ちを落ち着かせ、眠る前の緊張をふっとほどいてくれます。

袋から取り出して耳にかけるだけの簡単2ステップで、内側スリットのミシン目を使えばサイズ調整も可能。自分にぴったりフィットさせて、快適な癒し時間を楽しめます。

商品情報

【NEW】ねおちスト抹茶



価格：1,320円（税込）

ねおちスト



価格：1,320円（税込）

販売先：全国のバラエティショップ・専門店など

今日もとろけるおやすみ時間を

疲れた日ほど、眠る前のひとときを大切にしたいもの。「ねおちスト抹茶」は、耳から伝わる温もりと抹茶の香りで、心までふわっと緩めてくれる存在です。

頑張った自分へのご褒美に、毎日のリラックス習慣に取り入れてみてはいかがでしょうか♡今日も“とろけるおやすみ時間”が、やさしい眠りへと誘ってくれます。