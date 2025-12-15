nana’sgreentea発、わらび餅の贈り物。お年賀仕様で新年のご挨拶に

日本茶カフェブランドnana’sgreenteaから、年末年始にぴったりの嬉しいニュースが届きました。これまで一部店舗のみで展開されていた手土産用わらび餅が、12月15日より期間限定・数量限定で全国の店舗に登場。店内で長く愛されてきた味わいを、ご自宅やギフトシーンでも楽しめるようになりました。さらに2026年の干支〈午〉をあしらったお年賀のし付き仕様も用意され、新年のご挨拶を品よく彩ります♡

職人技が光るnana’sgreenteaのわらび餅



nana’sgreenteaのわらび餅は、熟練の職人が直火の銅釜で丁寧に練り上げる昔ながらの製法が魅力。本わらび粉ならではのコシと、ぷるっとした柔らかさ、歯切れのよさを兼ね備えています。

気温や湿度に合わせて火加減を調整する繊細な手仕事により、毎回ベストな食感を実現。香ばしいきな粉と黒蜜を絡めることで、素材本来のやさしい甘みが引き立つ一品です。

余計なものを加えないシンプルな仕立てのため、賞味期限は短め。できたての美味しさを早めに味わって。

紀ノ国屋で楽しむ冬のワイン時間♡おうちワインパーティ特集

年末年始限定。全国店舗で手土産に



12月15日より全国のnana’sgreentea店舗にて、化粧箱入りの手土産用わらび餅を期間限定で販売。

価格は1,200円（税込）で、ご自宅用にも贈り物にも選びやすい設定です。また同日から、2026年の干支〈午〉をデザインした“お年賀のし”付き仕様も数量限定で登場。

新年のご挨拶や帰省土産に最適ですが、在庫がなくなり次第終了となります。

※下記店舗では”お年賀のし”のお取り扱いはございません。

mozoワンダーシティ店／本厚木ミロード店／札幌パルコ店／イオンレイクタウン店／アミュプラザ小倉店／関西国際空港第2ターミナルビル店／みらい長崎ココウォーク店／イオンモール倉敷店／イオンモール白山店

焼菓子も充実。アソートBOX登場



抹茶フィナンシェ5個＆抹茶ガレット3個

抹茶フィナンシェ5個＆ほうじ茶

白地に銀箔押しを施したBOX

同時期には、人気焼菓子を詰め合わせた「アソートギフトBOX」も期間限定で販売（※一部店舗は12月16日～）。価格帯は2,000～3,000円前後で、用途に合わせて選べる豊富なラインナップが揃います。

フィナンシェやガレット、オンライン初登場のかき餅、日本茶とのセットなど全7種を用意。白地に銀箔押しを施した上品なBOXは、季節のご挨拶やお礼の品としても好印象です。

新年のご挨拶に、やさしい和の甘さを



丁寧に作られたわらび餅と、日本茶の魅力が詰まったnana’sgreenteaのギフトは、年末年始の大切なシーンにそっと寄り添う存在となっています。

全国店舗で購入できるこの機会は、忙しい時期にも心強い味方です。自分へのご褒美にも、想いを伝える手土産にも。数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです♡