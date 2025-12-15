大人のためのLevi’s®別注コレクション。JS限定TYPE1の魅力

JOURNALSTANDARDとJOURNALSTANDARDrelumeから、Levi’s®別注コレクションの最新ビジュアルが公開されました。注目は、アーカイブに存在しない“ブラックスエードTYPE1”。クラシックな背景を大切にしながら、現代の感性で再構築された特別な一着です。デニムとは異なる素材感が生む新しい表情は、装いに静かな存在感を与えてくれます。

唯一無二のブラックスエードTYPE1

【TYPE Ⅰ LEATHER TRUCKER JACKET】

今回の別注でひときわ異彩を放つのが、ブラックスエードを用いたTYPEⅠLEATHERTRUCKERJACKET。

全サイズTバック仕様という贅沢な設計で、サイズを選んでもクラシックなディテールがそのまま活きます。

裏地を省くことで、当時の空気感を思わせるビンテージオマージュを実現。

スエードならではの陰影が、背面のTバック構造をより印象的に引き立てます。Price\74800intax、S～XL展開で12月26日（金）発売です。

吸水ショーツPlaySデイリーで、スポーツ時や日常の悩みをサポート！

育てる楽しさが広がるリジットデニム

同時展開されるリジットデニムシリーズも見逃せません。

TYPEⅠは大戦期のディテールを基に再構築し、5ボタン仕様でPrice\23100intax。TYPEⅡは袖リベットやTバック仕様への変更などアップデートを加え、同価格で展開。

TYPEⅢはブランド初のリジット採用で、シャープなシルエットが特徴です。Price\20900intax。いずれも着込むほどに表情が変わり、自分だけの一着へと育っていきます。

大人の装いに映える別注の魅力

ラフに羽織っても品を失わず、ジャケットやタイドアップと合わせれば洗練された印象に。

JOURNALSTANDARDとJOURNALSTANDARDrelumeが培ってきた文脈を土台に、新しい切り口で再解釈された本コレクションは、日常から特別なシーンまで幅広く活躍します。

クラシックとモダンのバランスが、大人のスタイルをさりげなく格上げしてくれます。

新しい定番になる一着



Levi’s®別注コレクションは、長く寄り添える定番を探している人にこそ手に取ってほしいラインナップ。

ブラックスエードのTYPE1も、育てがいのあるリジットデニムも、時間とともに自分らしさを映し出してくれます。

12月26日から順次発売となる特別な一着で、新しい季節の装いを楽しんでみてはいかがでしょうか♡。