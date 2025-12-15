ちいかわ×セブン‐イレブン冬第2弾♡原作スイーツが勢ぞろい

セブン‐イレブンとちいかわが贈る冬の人気コラボキャンペーン第2弾が、この冬さらにパワーアップして登場します。原作の心温まるエピソードから着想した和洋スイーツや、思わず集めたくなるキャンペーン企画が満載。お正月仕様のちいかわたちと一緒に、いつものコンビニ時間がちょっと特別になる、そんな冬のお楽しみが広がります。

原作再現♡冬のご褒美スイーツ

第2弾では、ちいかわたちが登場する物語の中の“あの味”をイメージしたスイーツ5商品が登場。

ちいかわのころころプチパンケーキ



価格：278円（税込300.24円）

ちいかわとうさぎの巨大ホットケーキを、ショコラとメイプルの2種で楽しめる可愛らしい一品。

すっごい食べ物いなりあげもち



価格：240円（税込259.20円）

甘辛く煮た油揚げとコシのあるおもちが相性抜群の和スイーツ。

もっちりホットクチョコレート



価格：250円（税込270円）

ビターなチョコが詰まった、もちもち食感がクセになる一品。※沖縄県除く全国販売。

いちごミルクプリン



価格：260円（税込280.80円）

果肉入りいちごジュレを重ねた、甘酸っぱく優しい味わい。

跳ねる！でっかいざくざくカステラ



価格：398円（税込429.84円）

ザラメのざくざく感としっとり生地が楽しめる満足感たっぷりのカステラ。

※店舗により発売時期・価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

紀ノ国屋で楽しむ冬のワイン時間♡おうちワインパーティ特集

集めて楽しい限定キャンペーン

12月26日（金）～1月8日（木）には、初開催のちいかわLINEスタンプラリーを実施。店内POPの二次元コードを読み取ってスタンプを集めると、スマホ壁紙やオリジナルスタンプセットが当たるチャンスも。

さらに、公式Xフォロー＆引用ポストで、ちいかわオリジナルデザイン中華まんビーズクッション（うさぎ）が当たるキャンペーンも同時開催されます。

※青少年保護育成条例により22時～4時59分はスタンプ取得不可。

※不正防止のため店内でのみ反映されます。

冬のちいかわ時間を楽しんで

可愛さと美味しさが詰まったちいかわ×セブン‐イレブンの冬コラボは、忙しい日常にほっと一息くれる存在。スイーツを味わう時間も、スタンプを集めるワクワクも、すべてが冬の思い出に変わります。

帰省中でも、いつもの街でも、身近なセブン‐イレブンで、ちいかわたちと一緒に心温まるひとときを楽しんでみてください♡