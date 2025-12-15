輪湖チロル、黒い水着で写真集イベントに登場 「ほぼ裸みたいな恰好で寝て」撮影秘話明かす
ミスアクション2025グランプリに輝いた輪湖チロルが15日、都内で行われた写真集『チロル、解禁。』の発売イベントに登場。インタビューの様子や写真の内容が届いた。
黒い水着姿で登場し、さまざまなポーズを決めた。写真集では美ボディを惜しげもなく披露し、「夜の草むらみたいなところにほぼ裸みたいな恰好で寝てメチャ背中がチクチクした記憶がある」と明かした。「基本的にはNGナシで、打ち合わせの中で自分の身体をきれいに見せられる衣装だったりとか、セクシーな衣装もみんなに届けられたらなという気持ちで衣装を決めました」と意欲を示した。以下、インタビュー全文。
【写真】これは見えてない!?マフラーで胸を隠す輪湖チロル
――写真集発売おめでとうございます。
ありがとうございます！思ってたよりすごい分厚くて、いい表紙だと思います。
――写真集撮影の様子を教えてください。
3日間あったんですけど、いろんなシチュエーションで撮影しました。今まで自分で写真集を出したことはあって、それはスタジオ中心でコンセプトがあるような中で撮影してたんですけど、今回は生活感があるおうちだったりとか海岸で撮ったり、スタジオ自体も普通に使ってたおうちをスタジオにされてるところに行って、自然体な自分を撮っていただいたのかなと思います。
衣装も身近にいる存在に感じてもらえる撮影になったのかなと思います。
3日間あっという間でしたね。すごい楽しかったです。朝から夜まで撮影があったので、背景とかの暗さとか空気感とか温度感とかもすごい違う写真があると思います。朝の明るい感じもあれば、夜の草むらみたいなところにほぼ裸みたいな恰好で寝てメチャ背中がチクチクした記憶があるんですけど、いろんな空気感、温度感を感じられる作品になってると思います。
――かなり露出感を攻めた作品になっていますが、どういう気持ちでここまでやろうと思いましたか。
タイトルも『チロル、解禁。』ですし、せっかくミスアクションの副賞で写真集を出せるってことになったので、いろんな衣装だったりとかに挑戦したいと思っていたので、基本的にはNGナシで、打ち合わせの中で自分の身体をきれいに見せられる衣装だったりとか、セクシーな衣装もみんなに届けられたらなという気持ちで衣装を決めました。
――写真集のお気に入りの部分を教えてください。
古民家のシーンなんですけど、光がまばらに入ってて、ちょっと影の入った感じがすごいいいですね。これがお気に入りです。あと空気感がすごい良かったですね、このスタジオ。あとお尻がよく見えるので、好きです。
個人的にお気に入りなのは扇風機にあたってる写真です。ちょっと撮影してる時が暑くて、この時もけっこう汗かいてて、肌がツヤッとなってるのが分かると思うんですけど、それもエッチでいいですよね。あと衣装がマフラーなんですよね。意味わかんないですよね、この衣装。マフラーを衣装にするなんて自分では思いつきもしなので、すごいなと思いました。あとエッチだなって。マフラーの線を一生懸命衣装さんが見えないようにってやってたのを思い出します。ぜひ見てください。
よく考えたら面白衣装みたいなのがたくさんあるので見てほしいです。
――ミスアクションの副賞でまず「漫画アクション」の表紙巻頭グラビアをやって、漫画雑誌の表紙も夢だったとおっしゃってましたが、紙の写真集への思いはありましたか。
自分でも紙の写真集を出しているので、コストがどれくらいかかるかとか、紙の写真集を出すのが大変だってことが分かるんですよ。時代的にも紙の写真集って出せる機会がどんどん少なくなってると思うし、そういう意味ですごいうれしかったですね。デジタルで簡単に見られるのもいいんですけど、触って本になってる良さを、多分買ってくださる方は分かってると思うんですけど、本になって見ると写真の見え方も全然違うし、作品としての完成度もぐっと上がると思うので、すごく光栄でした。
――ミスアクション中にもファンの方が作戦を立ててチロルさんをグランプリに、と動いてくれました。ファンの方にメッセージをお願いします。
本当にミスアクション応援ありがとうございました。そして写真集もみんなのお陰でこうやって出すことができました。本当に長かったと思うんです。撮影会もやってグッズも買ってガチャガチャもたくさん引いて、ポイント合戦で最終日にどれくらい買おうかなとかファンの方がすごい話し合ったりとかしてて、熱戦だったと思うんです。
ファンの方が熱量が入ってくれたように私も一生懸命その期間頑張ったし、みんなが頑張ってくれたからグランプリも手に入れたものだし、一生懸命取り組まなきゃってすごいプラスなことがたくさんあるミスアクションだったし、みんなのお陰ですごい素敵な写真集ができました。応援してくれて本当にありがとうございます。これからも頑張ります！
――いま現在ミスアクション2026が開催されています。参加している、未来のミスアクション候補にひとことお願いします。
参加者の皆さん、期間がちょっと長いので、撮影会もたくさんあって、ずっと走り続けるのは大変だと思うんですけど、ファンのみんなと一緒に頑張ったらきっとファンのみんなにもこうやって大きなものを届けられると思うし、これからの活動にもつながってくると思うので、全力で頑張ってほしいです！応援してます！
