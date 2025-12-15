国会があさって会期末を迎えるのを前に、「年収の壁」の引き上げや「議員定数の削減」の議論など、与野党の攻防が今週、最大のヤマ場を迎えます。

国会の会期末まで、あと2日。きょう野党が高市総理に迫ったのは、去年、自民・公明・国民民主の3党が“178万円まで引き上げを目指す”と合意した「年収の壁」の見直しです。

公明党 杉久武 参院議員

「残りは年収の壁でございます。178万円を目指した検討状況は、今どういう状況になっているのか」

高市総理

「現段階では課税最低限168万円のところまでたどり着いている。どのような所得階層に、どのような形で控除を引き上げることによって減税の恩恵が届くかという点について議論を深めている段階に来ている」

こう主張した高市総理。

ただ、同じ「年収の壁」でも、制度設計が「働き控え」の解消に重きを置き、低所得者を中心に支援する方針の自民党に対し、「減税の恩恵を中間層まで広げること」を重視する国民民主党との間で隔たりが残っています。玉木代表は…

国民民主党 玉木雄一郎 代表（おととい）

「最後はですね、高市総裁と私とトップ同士で政治決断をする段階に近づいてきてるのかなという印象です」

近く、党首会談をおこない、結論を得る考えを示した玉木代表。

一方、きょうの国会では異例の事態も。企業・団体献金の規制強化の法案をめぐる参考人質疑が終わるやいなや…

日本維新の会 浦野靖人 衆院議員

「会派および…」

委員長

「浦、浦野、まだ当ててません。浦野靖人君」

日本維新の会 浦野靖人 衆院議員

「動議を提出します」

日本維新の会の浦野議員は、質疑を終わらせ、採決をおこなう動議を提出。委員会は休憩となりました。

日本維新の会 遠藤敬 国対委員長

「早く採決をして企業・団体献金（の議論）は終わらすと。その後に定数削減の議論をしてくださいと」

ただ、野党は猛反発しています。

有志の会 福島伸享 衆院議員

「きょう、いきなり採決の動議が出たというのは大阪一流のギャグなのかなと思いますけども、ギャグの割にはちょっと悪質かなと」

会期末が迫るなか、日本維新の会が「センターピン」とする衆院議員の定数削減法案は、審議入りの見通しさえ立っていません。きょう、吉村代表は…

日本維新の会 吉村洋文 代表

「茶番劇です。結論出さないでしょ、どっちも。そんな国会、本当にまっぴらごめんですね。自分たちの身分に関することになると結論出さないんですから」

吉村氏はあす、高市総理と党首会談をおこなうと明らかにしていて、今後の対応などについて意見を交わす見通しです。