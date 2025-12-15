すぐ始めて！みるみる「金運」がアップする習慣って？
日々の生活のちょっとした習慣を見直すだけで、金運がアップするってご存じですか？ 今回は、金運がアップする習慣とはどのようなものなのか、紹介します。簡単にできることばかりですので、やってみてくださいね。
領収書は、その日のうちにお財布から出して、家計簿などに記録をしておくようにしてください。会員カードの類は、財布とは別にカードホルダーに入れて持ち歩くのがおすすめです。最近では、カード入れが充実したお財布が人気ですが、実際に使うカードのみ、入れるようにしてください。
また、お財布が擦れている、汚れているのもNG。お財布は3年をめどに交換するのがベストといわれていますが、3年経たなくても変えた方がよいと思うなら、変えてください。
お財布は、常にキレイにスッキリとしておきましょう。
特に、水回りを中心にお掃除するとよいですね。
また、運の入り口である玄関のお掃除も重要です。掃き掃除＆拭き掃除でピカピカに仕上げましょう。
玄関に人数分以上の靴を出している家庭は少なくないのですが、基本、玄関に出してよいのは、一人一足のみです。できるだけ下駄箱に収納しておくようにしてください。もし、入りきれないようなら、思い切って処分をしてしまいましょう。
言葉には「言霊」があります。口にした通りの未来を呼び込んでしまいますよ。
日本人は昔から、お金に関してネガティブに捉える人もいますが、ネガティブワードはNG。これからは、「お金があって幸せだ」「ありがたい」など、ポジティブな言葉を使って、金運を引き寄せていきましょう。
いずれも簡単にできることばかりです。今日からさっそく、始めてください。
文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）
金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。
