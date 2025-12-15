好き&行ってみたい「青森県の夜景スポット」ランキング！ 2位「アスパム」、1位は？ 【2025年調査】
寒さが厳しくなるこの季節。空気の透明度が増すことで、夜景の輝きは格段に増します。冷たい空気を肌で感じながらきらめく光を眺める体験は、冬の旅のハイライトです。
All About ニュース編集部では、2025年12月5日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「夜景スポットに関するアンケート」を実施しました。
その中から、好き&行ってみたい「青森県の夜景スポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「青森の夜景といえばここというイメージがあります。調べたところ駅が近くにあり、天候関係なく街を見渡すことができるため一度でいいから観光しに行きたいと思っています」（20代男性／福岡県）、「タワーから手が届きそうな近い夜景を楽しめるから」（50代男性／愛知県）、「時間帯によって色とりどりに変化する夜景が楽しめるので行きたいです」（50代女性／広島県）といった声が集まりました。
回答者からは「工場の灯りが海面に映って、とても幻想的だから」（30代女性／東京都）、「冬は雪の壁の間から星空と雪明かりを鑑賞でき、幻想的なドライブを楽しめるから」（30代男性／滋賀県）、「季節ごとで、さまざまな風景が見られると思うからです」（50代女性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：アスパム／38票青森市の顔とも言えるアスパムは、ウォーターフロントに立つ、三角屋根が目印のタワーです。地上51mの展望室は、青森市街地から八甲田山、津軽半島までを360度一望できる特等席。夜になると、ベイブリッジの光と船のあかりが織りなすロマンチックな夜景が楽しめます。観光物産館も併設されているので、観光やデートの途中にサッと立ち寄れることも人気の要因です。
1位：八甲田山／56票青森市にそびえる八甲田山は、青森市街地から弘前方面までを一望できる、大スケールの夜景スポットです。特に、9月頃に開催される「夕焼け・星空ロープウェー」の特別運行は要チェック。標高1300mの山頂公園駅から、夕焼けから夜空へ移り変わる瞬間の満天の星、そして青森市のきらめきを独り占めできます。自然の雄大さと街の光が見事に調和した、人気のスポットです。
