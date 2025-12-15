ついに最終回を迎えたNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

【写真】こちらが『べらぼう』で猛威を振るった”毒まんじゅう”です

12月14日放送の第四十八回「蔦重栄華乃夢噺」では”かたき討ち”を終えた後の蔦重の人生が放送されました。

その中で流れた”あるシーン”の秘密に気付いた視聴者がいたようで、早速SNSにて話題となっています。

＊以下最終回のネタバレを含みます。

＜最終回のあらすじ＞

店を再開した蔦重は、写楽絵を出し続け、更にその後、新たに和学の分野に手を広げたり、本屋として精力的に動いていた。

しかし、ある日、蔦重は脚気の病に倒れてしまう。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

てい（橋本愛さん）や歌麿（染谷将太さん）たちが心配する中、病をおして政演（古川雄大さん）や重政（橋本淳さん）、南畝（桐谷健太さん）、喜三二（尾美としのりさん）ら仲間とともに作品を作り、書を以って世を耕し続ける。

そして蔦重は、ある夜、不思議な夢をみて…。

なぜかアレが大写しに

写楽プロジェクトの完結を伝える耕書堂の集まりの後、しこたま呑んだ蔦重。

二日酔いの様子で、布団に入ったまま、妻のおていさんに昨夜あったことを報告します。

「昨夜はいい話だらけでよ。南畝先生は学問吟味に一番で合格だろ。政美は津山松平家のお抱え。ああ、政演は大繁盛だってよ。店が」



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

そう伝えると、画面にはおていさんが用意してくれたシジミ汁がなぜか大写しに。

二日酔いに効くとされるシジミ汁を口にした蔦重に対し、おていさんは

「皆様、生きにくい中でも道を見つけておられるのですね」

と伝えるのでした。

『ばけばけ』ではアレを巡ってひと悶着

そして14日の『べらぼう』最終回の放送を終えた翌朝、15日の朝ドラ『ばけばけ』。

こちらでは、いつものように借金取り・銭太郎がやってきた松野家の様子が描かれました。

トキがヘブン先生の元でしっかりと収入を得るようになったことから、玄関先で銭太郎が「今月もきっちり払いくさりやがって。だらくそが」と悪態をつくと、司之介は「だらくそとしか言えんのか」と文句を言います。

すると家の中に置いてあった饅頭に目を留めた銭太郎。

手を伸ばすと「勝手にまんじゅうを食べるな！ 金取るぞ！」と司之介は怒りますが、「何を借りちょる身分で！」と反論します。

その後、お祓いの話のなかで、坊主に知り合いがいないことをなじられた銭太郎。

「ハハ！この間まで知事の女中になって６０円だ７０円だ浮かれちょった一家が…。はあ〜人間、調子に乗ったらいかんの」と憎まれ口をたたくと、家の中から饅頭を盗んでそのまま走り去るのでした。

視聴者の感想

前々回の『べらぼう』では一橋治済による”毒まんじゅう”が猛威をふるった結果、松平定信の部下の多くが命を落とし、耕書堂の面々までその被害を受けることに。さらに前回にあたる四十七回のタイトルは、そのものズバリ『饅頭こわい』。

この数回の『べらぼう』はまさに”まんじゅう”を中心とした展開が繰り広げられていました。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

一方、宍道湖が位置する松江を舞台にした『ばけばけ』では、これまでシジミ汁を登場人物たちが食す場面がたびたび描かれてきており、まさにドラマを象徴する食べものとなっています。

その二つが近しいタイミングで互いのドラマに描かれたのは、明らかに意図された演出であると思われ、そのことに気づいた視聴者もちらほら。

たとえばSNSでは「シジミ汁！ばけばけとのコラボ？」「『べらぼう』も『ばけばけ』と交差していたのか！」「昨日、蔦重さんシジミ汁を食べていたし、今朝はおトキちゃんの長屋に謎の饅頭があるし、お互いリスペクト的なアレですかね」「まさか銭太郎は今頃…」といった声がみられていました。

ーーー

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当した。