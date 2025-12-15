【横浜の人気スーパー銭湯】「横浜みなとみらい 万葉倶楽部」は美しい横浜の夜景を一望できる【全国の温泉好きに聞いた】
ハイレベルなサウナや温泉が楽しめるスーパー銭湯やスパなどの施設を、休日や仕事終わりの楽しみにしている人も少なくないはず。日々の疲れを癒すリラックスタイムは、何物にも代えがたい時間ですよね。しかし、近年では高い人気をほこる施設も多く、どこに行けばよいか迷ってしまう……そんな思いを抱えている人もいるのではないでしょうか。
All About ニュース編集部は2025年11月21日、全国の温泉・サウナ好きを対象に、「行きつけの施設」についてのアンケートを実施。その中から、人気かつ評価の高い施設を厳選して紹介します。今回取り上げるのは「横浜みなとみらい 万葉倶楽部」です。
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
【アクセス＆料金】「つくば温泉 喜楽里 別邸」の詳細情報
▼サウナがリラックスできる
「サウナ室が複数あり、「ハーブサウナ」「スチームサウナ（ミスト）」が特に好きです。 水風呂もしっかりあって温度が低めなので初めての方にも使いやすく体験しやすいです。私はハーブ系のサウナがリラックスできて好きです（30代女性／神奈川県）」
▼プランの充実さ
「日帰りプランがあり、温泉と食事を気軽に楽しめるから（30代女性／神奈川県）」
▼景色がよい
「みなとみらい高層ビル群や港の景色の近くにあって、都市の中にあるので夕暮れどきの夜景などが最高の絶景なので私はすごく好きです（30代女性／神奈川県）」
所在地：神奈川県横浜市中区新港2丁目7番1号
最寄り駅：みなとみらい線 みなとみらい駅 または 馬車道駅
▼入浴料金
大人（中学生以上）：3500円
小学生：1500円
▼宿泊
宿泊可否：可能
料金：1泊1室2人利用時、1人あたり1万3000円から
(文:All About ニュース編集部)
All About ニュース編集部は2025年11月21日、全国の温泉・サウナ好きを対象に、「行きつけの施設」についてのアンケートを実施。その中から、人気かつ評価の高い施設を厳選して紹介します。今回取り上げるのは「横浜みなとみらい 万葉倶楽部」です。
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
【アクセス＆料金】「つくば温泉 喜楽里 別邸」の詳細情報
「横浜みなとみらい 万葉倶楽部」で絶景を楽しみながらリラックスタイムを湯河原温泉や熱海温泉から毎日運ばれる名湯の天然温泉を横浜・みなとみらいという立地で楽しめる施設。9階の展望足湯庭園からは、横浜ベイブリッジやみなとみらいの美しい夜景を一望でき、極上の非日常感を味わえます。浴場には、肌に優しいナノ水や、血流促進に効果的な高濃度炭酸泉が完備。サウナには自動ロウリュシステムが導入されている点も魅力です。
「横浜みなとみらい 万葉倶楽部」の魅力は？All About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、全国の温泉・サウナ好きから「横浜みなとみらい 万葉倶楽部」の魅力を語る以下のような声が集まりました。
▼サウナがリラックスできる
「サウナ室が複数あり、「ハーブサウナ」「スチームサウナ（ミスト）」が特に好きです。 水風呂もしっかりあって温度が低めなので初めての方にも使いやすく体験しやすいです。私はハーブ系のサウナがリラックスできて好きです（30代女性／神奈川県）」
▼プランの充実さ
「日帰りプランがあり、温泉と食事を気軽に楽しめるから（30代女性／神奈川県）」
▼景色がよい
「みなとみらい高層ビル群や港の景色の近くにあって、都市の中にあるので夕暮れどきの夜景などが最高の絶景なので私はすごく好きです（30代女性／神奈川県）」
アクセス・料金情報は？ 泊まれる？▼アクセス
所在地：神奈川県横浜市中区新港2丁目7番1号
最寄り駅：みなとみらい線 みなとみらい駅 または 馬車道駅
▼入浴料金
大人（中学生以上）：3500円
小学生：1500円
▼宿泊
宿泊可否：可能
料金：1泊1室2人利用時、1人あたり1万3000円から
(文:All About ニュース編集部)