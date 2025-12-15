¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤µºÆÇ§¼±¡×¡Ö¤¿¤ÀÌîµå¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡×6Æü¤ËËÌ¶å½£¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥é¥¹¥È¥²¡¼¥à¡×¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½Ð¿È¼Ô4¿Í¡¡¿´¤Ë»Ä¤ë°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼»î¹ç
¡¡º£²ó¤Î¡Ö¤â¤Ã¤È¥Û¡¼¥¯¥¹¡×¤Ï¡¢6Æü¤ËËÌ¶å½£»ÔÌ±µå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥íÌîµå¤Î°úÂàÁª¼ê¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò·ó¤Í¤¿ÆÃÊÌ»î¹ç¡ÖTHE¡¡LAST¡¡GAME¡¡2025¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£23Áª¼ê¤¬»²²Ã¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿Áª¼ê¤Ç¤Ï¡¢ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¿¿º½Í¦²ð¡Ê31¡Ë¤ÈÆóÊÝ°°¡Ê35¡Ë¡¢¸ÅÀîÐÒÍø¡Ê30¡Ë¡¢ÅÏî´Í¤¼ù¡Ê30¡Ë¤Î4¿Í¤¬½Ð¾ì¤·¡¢Ìîµå¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤à»Ñ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¡Êµ»ö¡¦ßÀ¸ýÌ¯²Ú¡¢¼Ì¿¿¡¦À±Ìî³Ú¡Ë
¡¡¥×¥íÌîµå¤ÎÀ¤³¦¤Ï²Ú¡¹¤·¤¤¡£¤À¤¬¡¢ÀïÎÏ³°¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÆÍÁ³¡£°úÂà»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤´¤¯¤ï¤º¤«¤ÊÁª¼ê¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¡£¤³¤Î¥é¥¹¥È¥²¡¼¥à¤ÏàºÇ¸å¤Î»Ñá¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¾ì¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡ÖWEST¡¡DREAMS¡×¤È¡ÖEAST¡¡HOPES¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤¦°ì²ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¡×¡£WEST¤Î6ÈÖÃæ·ø¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¿¿º½¤Ï¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤ë¡£2013¡Á22Ç¯¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÇÄÌ»»180»î¹ç½Ð¾ì¡£ÌøÅÄ¤Î±¦ÂÇ¼ÔÈÇ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëà¥ß¥®¡¼¥¿á¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ´üÂÔ¤ò¼õ¤±¤¿¡£23Ç¯¤«¤é2Ç¯´Ö¤Ï¼Ò²ñ¿Í¤ÎÆüÎ©À½ºî½ê¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ¤Ï¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ç¤Ä¤±¤¿¡Ö64¡×¡£Âè1ÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÍ½¹ð¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¬¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£2ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ1»Íµå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡µÒÀÊ¤Ë¤Ï1ºÐ4¥«·î¤ÎÄ¹ÃË¤â¡£¸½ºß¤ÏÊ¡²¬¤ÇÅÚÌÚ»ñºà¤Ê¤É¤ò¼è¤ê°·¤¦¡Ö¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯¡×¤Ë¶ÐÌ³¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¸«¤ËÍè¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤òºÆÇ§¼±¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë09¡Á21Ç¯¤Ë½êÂ°¤·¤¿ÆóÊÝ¤Ï¡¢WEST¤Î6ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÏ»²ó¤ËÅÐ¾ì¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¥Û¡¼¥¯¥¹»þÂå¤Î¡Ö13¡×¡£¡Ö°ìÈÖÄ¹¤¯¤Ä¤±¤¿¤«¤é¤Ê¤¸¤ß¤¬¤¢¤ë¡×¡£
¡¡µÒÀÊ¤Ç¤ÏÊì¹»¤ÎÊ¡²¬¡¦¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ¹â¤Î¿áÁÕ³ÚÉô¤¬±éÁÕ¤Ç¥¨¡¼¥ë¡£¡Ö²û¤«¤·¤¯¡¢´¶³´¿¼¤«¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤Î¸å²¡¤·¤â¤¢¤ê¡¢1²ó¤òÅê¤²¤Æ2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î1Ç¯¤Ç¸½Ìò»þ¤«¤éÂÎ½Å¤¬17¥¥í¤Û¤ÉÍî¤Á¡¢ºÇÂ®93¥¥í¡£¡ÖÅê¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÌîµå¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÁª¤ó¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤ËÂ£¤é¤ì¤¿²ÖÂ«¤ò¡¢´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤éÎ¾¿Æ¤ËÅÏ¤·¤¿¡£¡Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡×¡½¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤ÇËÜÅö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡£°ì¤Ä¤Î¶èÀÚ¤ê¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿½ª¤ï¤êÊý¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö98¡×¡£4µåÃÄ¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤¿¸ÅÀî¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÈÖ¹æ¤ò¤Ä¤±¤¿¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¡×¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎºÇÂ®154¥¥í±¦ÏÓ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¥Õ¥ë²ÔÆ¯¡£WEST¤Î7ÈÖÆóÎÝ¤ÇÀèÈ¯¸å¡¢»Í²ó¤Ë¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢1²ó¤òÅê¤²¤Æ3¥é¥ó¤ò´Þ¤à2°ÂÂÇ3»Íµå¤Ç4¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£ºÇÂ®¤Ï137¥¥í¡£¡Öµå¤¬¾å¤º¤Ã¤¿¤ê¡¢°ú¤Ã¤«¤±¤¿¤ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï°ìÎÝ¤Î¼éÈ÷¤Ë¤â½¢¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¿¤ÀÌîµå¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÌîµå¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡£¤³¤Î»î¹çÍ£°ì¤ÎËÜÎÝÂÇ¸¥¾å¤â¡Ö·ë²ÌÅª¤Ë¤â¤¹¤Ã¤¤ê¡×¤È¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤¡£²ÈÂ²¤«¤é¤â¡Ö°ìÈÖÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÂ£¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡·×7Ç¯¤Î¥×¥íÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿º¸ÏÓ¤ÎÅÏî´¤ÏÅÐÈÄ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖºÊ¤ÈÏÃ¤·¤ÆºÇ¸å¤À¤«¤é»²²Ã¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¡×¡£
¡¡EAST¤Î7ÈÖº¸Íã¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£½é²ó¤Ë¥Õ¥é¥¤¤òÊáµå¡£¥Ê¥¤¥¿¡¼¤Î³°Ìî¼éÈ÷¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¡×¡£ºÇ½ª²ó¤Î¼·²ó¤Ë¤ÏÀõ¤¤¥Õ¥é¥¤¤ò1²óÅ¾¤·¤Æ¹¥Êá¡£¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¾Ð¤¦¡£ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡£¡Ö¡Êµå¤¬¡ËÂ®¤¹¤®¤ÆÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤â¤·¤¿¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö45¡×¡£³ÚÅ·¤ÇºÆÅÙ»ÙÇÛ²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ÎÈÖ¹æ¤Ç¡¢»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÄü¤á¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£¡Ö1Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌîµå¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×