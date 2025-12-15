ブンデス日本人対決は２−２ドロー。今季初先発を果たしたバイエルン伊藤洋輝の現地評価は？「まだ必要な安定感を十分には示していないが…」
現地12月14日に開催されたブンデスリーガ第14節で、伊藤洋輝が所属する首位バイエルンは、佐野海舟と川粼颯太を擁する最下位マインツとホームで対戦した。
29分にレナート・カールの得点で先制したバイエルンだが、45＋１分と67分に失点し、一時逆転を許した。それでも87分にハリー・ケインのPKで同点に追いつき、２−２のドローに持ち込んだ。
伊藤はこの試合で今季初先発。４−２−３−１の左CBで60分までプレー。チームは格下相手に引き分けに終わったものの、26歳レフティは現地メディアで一定の評価を得た。
ドイツメディア『SPOX』は、マインツ戦に出場した選手の採点記事で、伊藤に「３」（１が最高評価）を与え、以下のように寸評を添えた。
「二度の途中出場を経て、長期の負傷から復帰した伊藤は、マインツ戦で今季初の先発出場を果たした。安定したプレーを見せたが、何かを求められるようなことはなかった」
地元メディア『tz』も「３」を付与し、「たしかに、この日本人選手はまだ必要な安定感を十分には示していないが、数か月にわたる苦難の時期を経て、マインツ戦で先発復帰を果たし、十分に輝いた。彼は自分の仕事をきちんとこなした」と比較的高く評価した。
長期にわたる負傷離脱から復帰した伊藤は、着実に状態を上げているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
