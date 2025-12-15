「こじつけの酷評だ」「なぜ嫌うのか？」キム・ミンジェ評に不満の韓メディアがまさか！日本代表DFにとばっちり「むしろ見逃したのは伊藤の方」
ブンデスリーガ首位を独走するバイエルンは現地14日、ホームでマインツと対戦。降格圏に沈む相手にリードを許すも、87分のハリー・ケインによるPKで追いつき、２−２と辛うじて敗戦を免れた。
ホームで最下位に大苦戦とあって、ドイツメディアのバイエルンに対する評価は非常に厳しいもの。『ビルト』紙はCBのキム・ミンジェと右SBのヨシップ・スタニシッチに「５」と最低評価をつけている（編集部・注／同紙の採点は１が最高で、６が最低）。
これに異を唱えるのは韓国メディア『スターニュース』だ。「いったいなぜ、ドイツメディアはキム・ミンジェをこれほど嫌うのか」と題した記事を掲載し、以下のように抗議している。
「これはさすがにこじつけの酷評だ。キム・ミンジェが、またしても納得しがたい点数をつけられた」
バイエルンの２失点はいずれも空中戦から喫したものだが、同メディアは「キム・ミンジェは自分がマークすべき選手を見失うことはなかった」と綴り、その１失点目について日本代表DFに責任転嫁するような独自の主張を展開している。
「キム・ミンジェはマークすべきマインツのストライカー、ベネディクト・ホラーバッハを追っていて、クロスはキム・ミンジェの後ろから飛び込んできたポトゥルスキの頭に正確に合ってしまった。むしろ、相手の攻撃を見逃したことに近かったのは伊藤の方だ」
まさかのとばっちりを受けた格好の伊藤洋輝はこの試合、ビルトからキム・ミンジェより良い「４」の評価を受けている。ちなみに、マインツの佐野海舟は「３」、川粼颯太は「４」だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
