柏崎刈羽原発から半径5km以内に住む住民らの団体が花角知事の再稼働容認判断に対し、「事故時の避難の安全性が整っていない」などとして抗議文を送りました。



『柏崎刈羽PAZ住民の会』のメンバーは先週、花角知事などに抗議文を送りました。避難の安全性の観点から再稼働を容認する判断を批判しています。



■住民の会メンバー

「能登半島地震を見たときにやっぱり危ないな、一番危険性を感じました。交通渋滞(が起きて)山のてっぺんはみんな駐車場です。どこにも逃げられません。それで事故が起きたらどうなるんですか。」



■住民の会メンバー

「(避難)道路だって計画も具体的に立ってないですよ。住民も県民も目に入っていないことが、しみじみ分かる知事の決断・了解だったと思うんですよね。それはおかしいでしょう、許せないでしょう。」



さらに知事が県民の『信を問う方法』として、県議会を選択したことについても抗議していて「県民投票をすることがいちばんの民主主義だ」と話しました。