花角知事が原発再稼働の容認を表明したことについて、国や東京都のトップからこれを評価する発言が相次いでいます。



小池東京都知事は、9日の都議会代表質問で花角知事の再稼働容認表明についてこう述べました。



■東京都 小池百合子知事

「柏崎刈羽原子力発電所は、首都・東京の経済活動を支える重要な電源であり安定した電力供給の確保が課題となる中、新潟県知事が再稼働を容認するとの判断をされたことは非常に重みのあるもの。そのように受け止めております。」



11月20日に来県した自民党都議団の幹部は、新潟県の発展に向けた協力体制の検討を都知事に提言するとしていました。小池都知事は、9日の答弁で「他県からの電力供給に支えられていることを忘れてはならない」と述べる一方、具体的な新潟への協力に言及することはありませんでした。



■東京都 小池百合子知事

「今後も電源立地地域を含めました地方の豊かな資源と東京の購買力と発信力を結び付けまして、日本全体の発展につなげてまいります。」





一方、翌10日、衆議院予算委員会で新潟への訪問を促された高市総理は－



■国民民主党 玉木雄一郎代表

「国策として進めてきた原子力政策ですから、総理大臣が(新潟に)行って『大切なエネルギーを供給してくれてありがとう』という言葉をかけてくれるだけでも、立地自治体も事業者も元気が出ると思うので、いかがでしょうか。」



■高市早苗総理

「新潟県知事に会ったばかりなのですが、お招きはございませんでした。日本の立地競争力を強くしていくということを考えますと、そしてまた家計の負担を減らしていくことを考えますと、柏崎刈羽原子力発電所については再稼働は国として〝極めて重要なこと〟であると考えております。」