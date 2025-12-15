眠らないクマ･･･人里への出没はいつまで続くのでしょうか。

13日、南魚沼市のスキー場の近くにクマが出没し、緊急銃猟で捕獲されました。本来、冬眠する時期にもかかわらずクマの出没が後を絶たない状況に、冬の観光への影響が心配されています。



柿の木の上で動く黒い影、体長50cほどのクマです。柿の実を食べているのでしょうか。



■池川泰介記者

「クマはこちらの柿の木に登っているところを発見されました。約4時間居座っていたということです。」



クマは13日、南魚沼市のスキー場『舞子スノーリゾート』の近くにある食堂の敷地内で発見されました。



■南魚沼市の担当者

「朝9時半ごろから柿の木の上に子グマ1頭があらわれ、動けずにしばらくとどまっていた。」



近くには宿泊施設や民家もあり、人に危害が及ぶ可能性があることから約4時間後、南魚沼市が麻酔銃による緊急銃猟を実施し捕獲しました。スキー場はまだオープンしておらず、ケガ人もいません。



■宿泊施設オーナー(通報者)

「ここ2～3日でクマが騒いでいた。隣の家の庭で子グマが走っていた。目撃情報は年々増えている。」



スキー場やホテルなどが多く立ち並び、冬の観光スポットとして知られる地域。観光関係者はこの時期のクマ出没に困惑しています。



■宿泊施設経営者(通報者)

「(Q.雪が積もる時期にクマが出るのは？)めずらしい。大概冬眠すると思っていた。」

■飲食店オーナー

「冬にクマが出るのは人間を70年以上やっているが初めて。」



眠らないクマの出没が、冬の観光地に不安の影を落としています。



■飲食店オーナー

「お客さんに万が一のことがあるとまずい。」

■宿泊施設オーナー

「予約していた人もキャンセルする不安もちょっとある。冬眠の時期なので、早くクマ騒ぎが静まってほしい。」



県内では、12月に入ってもクマの目撃が相次いでいて、県は【クマ出没特別警報】を2026年1月末まで延長して警戒を呼びかけています。