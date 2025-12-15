韓国ドラマ『ヴィランズ 偽札ゲーム』、ディズニープラスで配信決定 ユ・ジテら出演のダークマネーサスペンス＜キャスト・あらすじ＞
俳優のユ・ジテ、イ・ボムス、イ・ミンジョンが出演する韓国ドラマ『ヴィランズ 偽札ゲーム』が、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+ (ディズニープラス)」のコンテンツブランド スターにて、18日より見放題独占配信を開始する。今回、本ポスターと予告編が解禁された。（全8話／毎週木曜2話ずつ配信）
【動画】映画のような爆発も…『ヴィランズ 偽札ゲーム』予告
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社は、韓国を代表するグローバルエンターテインメント企業であるCJ ENM傘下の大手動画配信サービス「TVING」と複数年にわたるコンテンツ提携を行い、TVINGオリジナル新作ドラマシリーズが順次配信中。その第1弾として配信された『親愛なるX』は、韓国ドラマファンから高い支持を獲得し、大きな反響を呼んだ。注目の第2弾が、超精密偽造紙幣をめぐる悪党たちの狂気のダークマネーサスペンス『ヴィランズ 偽札ゲーム』となる。
同作は、真実と虚構の境界が崩れ、極限の駆け引きが繰り広げられる“死のゲーム”を舞台にしたダークマネーサスペンス。超高精度の偽造紙幣“スーパーノート”をめぐり、偽札を本物に換金しようとする者と、奪い返そうとする者など、悪党たちの熾烈な頭脳戦を描いた予測不能なクライムアクション超大作。
5年前の偽札事件ですべてを失った元国家情報院チーム長・ギテ。自らの人生を狂わせた事件の真相を追う中で、偽造紙幣界最高のアーティストと称されるスヒョンと天才的頭脳をもつ伝説の犯罪設計士“J”の存在にたどり着く。彼らが狙うのは、超高精度の偽造紙幣“スーパーノート”5000億ウォンだった。国家を揺るがす巨大な闇を前に、ギテと悪人たちの狂気に満ちた攻防戦が幕を開ける。
カジノディーラー偽札事件の首謀者であり、すべての混乱を招く引き金となる人物、天才犯罪設計士“J”は、『ヴィジランテ』での熱演が記憶に新しいユ・ジテが、素性が謎に包まれ、常に勝利を収めてきた犯罪界の王を演じる。また、すべてを失った元国家情報院のギテを演じるのは、イ・ボムス。再び姿を現したJを追い執念の攻防戦が始まる。さらに、業界最高の紙幣デザイナー、ハン・スヒョン役にはイ・ミンジョンが、人生を狂わされた過去を抱え、復讐のために火中に飛び込んでいく。
演出は「シーシュポス：The Myth」「青い海の伝説」「主君の太陽」など数々のヒット作を手掛けてきたチン・ヒョク監督。また、共同監督としてパク・ジンヨンが名を連ねている。脚本には、クライムスリラー「ブラインド＜No Mercy＞」のキム・ヒョンジュンが担当し、“次世代クライムアクション”への期待を一気に高める。
本作について先日行われた記者発表会でチン・ヒョク監督は「悪人たちの欲望と感情を描いた異色作」であり、「登場人物に善人は一人もいない」と語った。超高精度の偽造紙幣“スーパーノート”をめぐる物語は「善と悪とは何か」という根本的な問いを投げかけている。監督自身も「レベルが高く、ユニークで刺激的な経験だった」と振り返った。
公開された本ポスターでは、ユ・ジテ、イ・ボムス、イ・ミンジョンの3人が描かれている。3人の表情からは、誰を信じるべきか分からない緊張感と、騙し合いの火蓋がすでに切られていることが伝わってくる。
また予告編では、「再びヤツが現れた」という台詞で幕を開け、闇の路地で銃を構えるJの冷たい眼差しが映し出される。Jがスヒョンへ究極の“スーパーノート”の制作を持ちかけた瞬間、危険なゲームの幕が切って落とされることとなる。5000億ウォン相当の本物と見分けがつかない偽札を手にする姿や、「最凶なヤツらの”スーパー”級犯罪」というキャッチコピーが、作品の巨大なスケール感を予感させ、期待が高まる。
炎が上がる現場でJの腕を掴むスヒョン、そして彼女を静かに振り払うJ。裏切りと同盟が交錯する中、偽札5,000億ウォンを本物に換えようとする者と、それを阻止しようとするギテらによる壮絶な対決が始まる。本物が偽物に、偽物が本物となる狂気のゲームの結末が見どころとなる。
■あらすじ
5年前の偽札事件ですべてを失った元国家情報院チーム長ギテは、自分の人生を狂わせた偽札の真相を探る中で、偽造紙幣界最高のアーティストであるスヒョンと天才的な頭脳を持つ伝説の犯罪設計士“Ｊ”を追跡することに。
超高精度の偽造紙幣”スーパーノート” 5000億ウォンをめぐる悪人たちの狂気に満ちた攻防戦が始まる！
■スタッフ
演出：チン・ヒョク 「オク氏夫人伝 -偽りの身分 真実の人生-」「青い海の伝説」「主君の太陽」
パク・ジンヨン
脚本：キム・ヒョンジュン 「容赦はしない」
■キャスト
J：ユ・ジテ 『ヴィジランテ』「ヒーラー〜最高の恋人〜」「ペーパー・ハウス・コリア：統一通貨を奪え」
ギテ：イ・ボムス 「犯罪都市 PUNISHMENT」「広場」
ハン・スヒョン：イ・ミンジョン 「花より男子〜Boys Over Flowers」「一度行ってきました」
