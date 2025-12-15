若者に支援を行うNPO法人D×Pが会見を開き、物価高などにより食事の回数を減らすなど困窮する若者の実情を訴えました。

学生など若者に食料支援などを行うNPO法人D×Pは、この法人の若者向けオンライン相談「ユキサキチャット」の利用者440人が今年11月に回答した奨学金や食費についてのアンケート結果を公表しました

今回の調査では、物価高などにより、1年前よりも食費が増加したと回答した人が76.0％にのぼり、40％以上の人が1年前よりも食費が2割以上増えたと答えました。

食費増加への対応策（複数回答）については「安い食材を探す」との回答がおよそ6割で最多でしたが、次いで「食事の量・回数を減らす」が43.0％となりました。そして、キャッシングや福祉資金貸付など、なんらかの形でお金を借りている人が回答者の22.1％を占め、経済的に困窮している若者の実情が浮き彫りとなりました。

回答者からは次のような声があがったということです。

●健康的な生活は諦めて、バイト先の廃棄のドーナツばかり食べている（19歳女性）

●前に子ども食堂に入ろうとしたら小学生だけですって言われて、小学生は親がいるからいいけど僕たちみたいな中途半端なところが一番しんどい（22歳男性）

●家では麦などを混ぜているが本当は白米を食べたい（19歳女性）

●お米も高くカップ麺頼るしかなく食べ続けていたら体調を崩しました（20歳女性）

今回の調査では、困窮している単身学生の半数以上が「食事の量・回数制限」と答えていて、健康面でのリスクが顕在化されたということです。

会見を開いたNPO法人D×Pは、JASSO（日本学生支援機構）やこども家庭庁、地方自治体などが若者支援を行っているが、行き届いていないのではないかと述べ、国や自治体に対し、物価高に対応した食の支援を早急に拡大してほしいと訴えました。

また、消費者物価の総合指数は今年6月時点で2020年に比べ約11.7％上昇しているにもかかわらず、奨学金は据え置かれている現状を説明し、中長期的には物価に対応して奨学金の給付額が変わる制度の導入を検討してほしいと話しました。