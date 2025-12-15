お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。12月15日の放送は、著書『鎌田式 最強のズボラ朝メシ！』が発売中の、諏訪中央病院名誉院長・鎌田實氏を招き、本の内容を伺った。

大竹「もう、自分だって何冊出したか覚えてないよね？」

鎌田「160冊ぐらいですか」

大竹「頭おかしいんじゃない？ じゃあ今日は、この本を買わなくてもいいくらい内容をしっかりお届けします！」

鎌田「放送作家の本田さんが横にいますけど、さっきおしゃべりしてたんです。本田さんは血圧が上がって調子が悪くなって、朝ごはんと昼ごはん中心にして夕食を軽くして。したら、どんどん血圧が下がって、その上に今度は腕立て伏せと、この前放送でやったをスクワットをやりだしたら、もう体調バンバンによくなって」

大竹「じゃあ、この本はいらない！」

鎌田「いやいや（笑）」

大竹「今回は、朝メシにしぼりましたか？ やっぱり大事なのは朝飯だと」

鎌田「そう。太陽に当たることで時計遺伝子の親時計がリセットされて、朝飯を食うことによって時計遺伝子の子時計がリセットされるから、体調が基本的には良くなっていくんですよ」

大竹「まあ、そうは言いますけど…」

鎌田（笑）

大竹「じゃあ伺いますけど、なんで夜に食べたくなるわけ？人は？」

鎌田「BMAL1（ビーマルワン）っていう、夜10時ぐらいになると働きだす、肥満に関係ある遺伝子があるんですよ。日本の食事のパターンって、サラリーマンは2・3・5なんです。朝2で軽く、昼3で軽くて、夜帰って5。それを僕と本田さんは、4・4・2と。なんか、サッカーのディフェンスのあれみたいですけど。だから朝4、しっかり食べる。昼4、美味しいものを食べに行くときはランチのほうがディナーよりも3割ぐらい安いんです。なんかセットがあるんだよね」

大竹「この番組、何時から何時までやってるか知ってますか？」

鎌田「（笑）11時半から」

大竹「3時まで！ どこで昼飯食う？」

鎌田「すいません。ランチサービス終わってます」

大竹「丁度終わってます」

鎌田「大竹グループはブラック企業じゃないですか！」

大竹「うちはブラックです。昼飯を食べられない状況が、もうずっと20年近く続いてる（笑）」

鎌田「だから大竹さんは朝飯をしっかり食べればいいんです」