石川県の白山ろくのスキー場で15日、安全祈願祭が行われました。本格的なスキーシーズンが始まろうとする中、4年前の土砂崩れで配管が破損した近隣の一里野温泉は、ことしも湯がこないままの冬を迎えます。現状を取材しました。



石川県内最大級のゲレンデを誇る白山市の白山一里野温泉スキー場。



山麓には、15センチほどの雪が積もっていました。

例年よりも少ない積雪だといいますが、今週末、オープンの予定です。



白山一里野温泉スキー場・寺 祥澄 支配人：

「たくさんの方に来ていただいて、この冬を思いっきり満喫していただければということで、スキー場としても皆さまを迎え入れたいと考えております」



昨シーズンは地震前の客足が戻り、約6万5000人が来場。今シーズンは7万5千人の来場を見込んでいます。



清水 りか 記者：

まもなくオープンを迎える白山一里野温泉スキー場ですが、隣接するホテルでは今も問題を抱えています。



一里野高原ホテル「ろあん」・山粼 太一朗 社長：

「温泉は来ていないので」

かけ流しの温泉を目当てに、多くの宿泊客が訪れていた一里野高原ホテル「ろあん」。



4年前から、その自慢の温泉が止まったままになっているのです。



2021年、大規模な土砂崩れで、道路の下に通っていた温泉を引く配管が破損。



追い討ちをかけるように、次の年には大雨で源泉付近が被災し、一里野温泉一帯の約10軒の旅館やホテルに、温泉が届かない状態となりました。

一里野高原ホテル「ろあん」・山粼 太一朗 社長：

「5度ぐらいの水を70度ぐらいまで上げて、それを結局かけ流すしかできなくて、すごく燃料代がかさんでいって大変な状況ですね」



燃料費は以前に比べ3倍に。



白山市からの補助があるとはいうものの、ぎりぎりの経営状態が続いています。



一里野高原ホテル「ろあん」・山粼 太一朗 社長：

「やっぱり温泉がないと『温泉が来たらまた行きます』『今回はいいです』ということで、皆さんお断りになれるので、なかなか厳しい状況で」



温泉が止まってからというもの、客足は6割近く落ち込んでいるといいます。

市によりますと、国による大規模な復旧工事が、来年度からようやく始まる見通しです。



一里野高原ホテル「ろあん」・山粼 太一朗 社長：

「あと5年はかかるといわれていますので、それまで何とか生き延びるために、何とかあらゆる手立てを取りながら頑張っていきたいと、そういう所存です」



工事に着手したとしても、温泉が元の通りに宿までとどくようになるのは、早くても数年先になる見込み。



一里野温泉は、ことしも湯がこないままの冬を迎えます。

