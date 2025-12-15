俳優の松谷鷹也（３１）が１５日、都内で行われた「第５０回報知映画賞」授賞式に出席。映画「栄光のバックホーム」で新人賞を受賞した。

映画は脳腫瘍のため２０２３年に２８歳で亡くなった元プロ野球・阪神の外野手、横田慎太郎さんを描いた物語だ。

松谷はドジャース・大谷翔平投手とも対戦したことのある元高校球児。製作総指揮を務めた幻冬舎の見城徹氏と秋山純監督が主役に推した。花束を渡した秋山監督は「５年間も僕のアシスタントを務めてくれてありがとう。今日でクビです」と優しく声をかけた。

松谷は「第５０回という記念すべき年に新人賞を頂けて非常にうれしく思います」と喜びを語ると「誰も知らないような無名の新人の僕を抜てきしていただいた」と感謝を述べ涙を流した。

秋山監督からは「芸能には裏も表もない」とかねてから指導されていたという。全ての共演者・スタッフのおかげで「僕は横田慎太郎さんとして存在することができた」と話すと「新人賞に恥じないようにこれから日々成長という言葉を胸に一日一日を大切にこれからも頑張っていきます」と誓った。