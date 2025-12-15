俳優・妻夫木聡が主演のＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（日曜・午後９時）最終回が１４日に放送され、そのワンシーンが話題になっている。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）

最終回になり突然登場した椎名（沢村一樹）が所有する芦毛のビッグホープは、耕造（佐藤浩市）に椎名が繁殖牝馬・ライトニングネオと耕造所有の種牡馬ロイヤルホープの種付を依頼して産まれた芦毛馬だった。有馬記念でビッグホープは大きく出遅れ最後方からのスタートとなる。最後の直線で、ロイヤルファミリーが一度は先頭に立ったが、ビッグホープが大外から迫ると２頭並んでゴールし、写真判定の末ビッグホープが勝利。ロイヤルファミリーは２着に敗れた。

ビッグホープの驚きのレース運びに、ネット上では「レースは違えど出遅れ芦毛の馬はゴールドシップそっくりだったけどドラマは勝ち切った！ゴールドシップだったら１２０億紙くずになってたな！」「ロイヤルファミリーの有馬で中山の直線は短いぞ！からの芦毛の馬来てゴルシか？！って錯覚したわ（笑）」「ビッグホープ、芦毛が一番後ろから差して来るってゴルシでしょｗ」「気性難の父親、出遅れ、日高の馬 芦毛って、、、アイツやないか！！笑」と、Ｇ１・６勝を挙げた芦毛の人気馬・ゴールドシップを思い浮かべるファンの声が多く挙がった。

“白い怪物”と呼ばれたゴールドシップは１２年の皐月賞では３コーナー最後方から馬場の荒れたインコースを突く大胆なレース運びで２馬身半差の圧勝。同年の菊花賞では常識破りの超ロングスパートで勝利。同年の有馬記念でも最後方追走から、直線で大外から豪快に突き抜けて古馬を撃破。３度目の挑戦となった１５年の天皇賞・春で後方からねじ伏せるような差し切りでＧ１・６勝目を挙げるなど、後方から一気に先頭に立つ爆発力がありつつも、続く３連覇を狙った宝塚記念では出遅れが響いて１５着と大敗するなど、時にはもろさを見せる“気まぐれ”なレース運びや個性で日本競馬を盛り上げた。