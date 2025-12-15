買い物に行けない日の強い味方！人参、玉ねぎ、じゃがいもの簡単副菜／素材1つで
今日は買い物に行けない……。そんなときにも頼りになるのが、いつもの常備野菜。じゃがいも、玉ねぎ、にんじんのどれかひとつがあればOK！ 素材の持ち味をそのままいかした3品は、もう一品ほしいときにも、野菜をプラスしたいときにも気軽な助けになります。
『にんじんとツナのナムル』のレシピ
材料（2人分）
にんじん……1本（約150g）
ツナ缶詰（水煮・70g入り）……1缶
塩……小さじ1/4
〈A〉
にんにくのすりおろし……少々
白すりごま……大さじ1/2
ごま油……大さじ1/2
塩……少々
作り方
（1）にんじんは皮をむき、あればスライサーでせん切りにする。ボールに入れて塩をふり、全体になじませてから10分ほどおく。
（2）（1）の水けを絞って再びボールに入れる。ツナを汁けをきって加え、〈A〉を加えてあえる。
『玉ねぎのおかか炒め』のレシピ
材料（2人分）
玉ねぎ……1個（約200g）
削り節……1パック（約3g）
サラダ油……大さじ1
塩……小さじ1/3
作り方
（1）玉ねぎは縦半分に切ってから、横に幅1cmに切ってほぐす。
（2）フライパンにサラダ油を中火で熱し、玉ねぎを入れて炒める。しんなりしたら塩、削り節をふり入れて炒め合わせる。
『じゃがいものバターしょうゆ炒め』のレシピ
材料（2人分）
じゃがいも（大）……1個（約200g）
ベーコン……2枚（約30g）
サラダ油……大さじ3
バター……大さじ1/2
しょうゆ……小さじ1
作り方
（1）じゃがいもは皮をむいて7〜8mm角の棒状に切る。ベーコンは幅1cmに切る。
（2）フライパンにサラダ油を弱めの中火で熱し、じゃがいもの水けを拭き取って入れる。ときどき返しながら、10分ほど炒める。じゃがいもの表面がカリッとしたら余分な油を拭き取り、ベーコンを加えてさっと炒める。バター、しょうゆを加えて炒め合わせる。
ストック野菜の心強さを改めて感じられる3つのレシピ。おこもりの日にも、忙しい日にも、ぱっと取り入れてみてくださいね！