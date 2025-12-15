学研ホールディングス社長・宮原博昭の「地域によっては高齢者の数が減る。それでも収益の上がるビジネスモデルをつくっていかねばならない」
「教育の海外展開や介護福祉・保育施設にまつわる他社との協業など、国の根幹を支える事業を磨いていきたい」─。こう語るのは学研ホールディングス社長の宮原博昭氏。同社は絵本や図鑑、学習参考書・問題集、教科書などの出版物、学研教室や進学塾といった教育事業が有名だが、その一方でサービス付き高齢者向け住宅や認知症グループホームといった医療福祉事業の２本柱経営を展開している。社長就任から15年を経て、３本目の柱となる新たな事業の姿とは?
どん底から16期連続の増収へ
─ 宮原さんが社長に就任して15年が経ちました。その間、業績は右肩上がりですね。
宮原 お陰様で16期連続の増収を達成しました。利益ベースでは1期だけ減益となったことがありましたが、足元では2期連続の増益となりました。コロナ禍では利益は落としたものの、赤字にはなりませんでした。
私が社長に就任した当初、赤字部門の売却などのハードランディングで改革を推し進めようと考えたのですが、それほど当時の会社の業績はどん底でした。
しかし、ハードランディングで改革を行う体力すら残っていなかったのです。そこで戦略を切り替えて、まずはソフトランディングで内部の立て直しから改革に着手しました。
もしこのときに周囲からの反感を受けながらハードランディングな改革を選んでいたら、社員がついて来ず、今のような会社の姿にはなっていなかったでしょう。
─ あえてソフトランディングの改革を始めたと。
宮原 そうです。もちろん、ハードランディングな改革の方がその成果が3年で確実に見えてくるかもしれませんが、私はその選択肢を取りませんでした。その結果、ソフトランディングで人を大事にしながら長期間にわたって再生したのが今の業績に結びついたのだと思います。
社長就任からの3年間は数字だけで見ると決して合格点ではなかったことは間違いありません。業績の立て直しは実現することができましたが、3年目には赤字スレスレの決算となりましたからね。
その点では落第点だったと思いますが、足元に至るまでの長期的な業績で見れば、教育会社としての人を大事にする戦略を選んで良かったと思っています。
─ そんな中で2026年には創業80周年を迎えます。
宮原 はい。創業期から右肩上がりで成長してきていたものの、2010年までの約20年間は業績の悪化でダウンサイジングを続けていました。しかしそこから、また再び業績を右肩上がりの基調に戻してきています。この流れを今後も持続させていかなければなりません。
─ 宮原さんが入社したのは1986年です。当時はダウンサイジングの時期ですね。
宮原 そうです。業績のピークも過ぎていたときです。
防衛大から教育の会社へ
─ あえて教育産業に飛び込もうと思った理由とは?
宮原 私は防衛大学校の卒業生なのですが、国の根幹をなすものは「安全保障」「医療」「教育」だと思っており、そのいずれかの職業に就きたいと思っていました。国土、国民のためになるような仕事をしたいという思いは持っていましたね。
残念ながら自衛隊員になる道は諦めることになりましたが、その次に医療の道に進むという選択肢もあったかもしれません。そんな中でも、国防の仕事に就けなかった分、日本の教育を支える仕事をしたい、教育の会社で働きたいと思ったのです。
─ 宮原さんの国を思う気持ちというのは、いつから芽生えてきたのですか。
宮原 防衛大学校に入学する前から公に尽くしたいという気持ちは強く持っていました。それは幼少期からあったように思います。小さい頃から毎週日曜日になると母親に連れられてルーテル教会に礼拝に行っていましたからね。
