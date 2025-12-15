アジア株 総じて下落、台湾株は反落 アジア株 総じて下落、台湾株は反落

東京時間17:53現在

香港ハンセン指数 25628.88（-347.91 -1.34%）

中国上海総合指数 3867.92（-21.43 -0.55%）

台湾加権指数 27866.94（-331.08 -1.17%）

韓国総合株価指数 4090.59（-76.57 -1.84%）

豪ＡＳＸ２００指数 8635.04（-62.23 -0.72%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 85225.25（-42.41 -0.05%）



１５日のアジア株は総じて下落。前週末の米国株の下げが売りにつながった。ナスダックは１．６９％安、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）は５％超の急落となっており、ハイテク関連株には重石となった。台湾株は反落。半導体関連株の下げが目立った。



上海総合指数は反落。保険大手の中国平安保険、酒造会社の貴州茅臺酒が買われる一方で、ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、銀行大手の中国農業銀行、金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）、通信会社の中国電信（チャイナ・テレコム）が売られた。



香港ハンセン指数は反落。インターネット検索サイトの百度（バイドゥ）、半導体受注生産メーカーの中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ）、医薬品メーカーの中国生物製薬（シノ・バイオファーマシューティカル）、宝飾品小売りの周大福珠宝集団（チョウ・タイ・フック・ジュエリー・グループ）、ドラッグストア運営の京東健康（ＪＤヘルス・インターナショナル）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は反落。乳業メーカーのａ２ミルク、旅行代理店のフライト・センター・トラベル・グループが買われる一方で、オーストラリア証券取引所、資源・鉱山会社のＢＨＰグループ、ピザチェーンの運営会社のドミノ・ピザ・エンタープライゼス、バイオ医薬品会社のテリックス・ファーマシューティカルズが売られた。

