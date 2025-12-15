ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７１、伊６７ｂｐ 縮小傾向が継続
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７１、伊６７ｂｐ 縮小傾向が継続
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:27時点）（%）
ドイツ 2.843
フランス 3.553（+71）
イタリア 3.514（+67）
スペイン 3.281（+44）
オランダ 2.974（+13）
ギリシャ 3.433（+59）
ポルトガル 3.145（+30）
ベルギー 3.325（+48）
オーストリア 3.094（+25）
アイルランド 3.029（+19）
フィンランド 3.167（+32）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
