ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７１、伊６７ｂｐ　縮小傾向が継続
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:27時点）（%）
ドイツ　　　　2.843
フランス　　　3.553（+71）
イタリア　　　3.514（+67）
スペイン　　　3.281（+44）
オランダ　　　2.974（+13）
ギリシャ　　　3.433（+59）
ポルトガル　　　3.145（+30）
ベルギー　　　3.325（+48）
オーストリア　3.094（+25）
アイルランド　3.029（+19）
フィンランド　3.167（+32）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）