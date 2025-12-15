Octave パープルカラー

フォーリーフは、NICEHCKよりポータブルアンプ「Octave」と有線イヤフォン「Rockies」を12月12日に発売した。価格はどちらもオープンで、市場想定価格はOctaveが15,500円前後、Rockiesが97,000円前後。Octaveはグレーとパープルの2色展開。

Octave

Octave パープル＆グレーカラー

フラッグシップ級DACチップ「ES9039Q2M」を搭載しており、最大768kHz/32bitのハイレゾ再生に対応。最新技術により消費電力と発熱も抑制する。

高性能オペアンプ「SGM8262」を左右独立で2基搭載し、最大550mW(インピーダンス32Ωで4.4mm出力の場合)という強力な駆動力を誇る。左右の信号を個別に処理することで混信を防ぎ、ノイズを低減する。

「高・低ゲイン調整機能」が組み込まれており、低ゲインモードは繊細な機器の歪みを抑えてクリアに、高ゲインモードは高インピーダンス機器を力強く駆動する。また、100段階の独立した音量調節機能を搭載し、精密で滑らかな音量調整が可能。

高純度4芯銀メッキ銅Type-Cオーディオケーブルが付属しており、高い電導性と低信号損失により外部干渉を低減。多芯構造が柔軟性を向上させ、高品質な音声伝送が保たれるという。

専用アプリと連携すれば、内蔵の8バンドEQで音質調整が可能。「低域から高域まで周波数帯域を微調整することで、ユーザー独自のサウンドエフェクトを創り出すことを目的にした」とのこと。

サンプリングレートはPCM 32bit/768Hz、DSD 256で、SN比は130dB。入力はUSB Type-C、出力は3.5mm/4.4㎜。USB-C to A変換アダプタなどが付属する。

Rockies

Rockies

ダイナミックドライバー×1、バランスド・アーマチュア(BA)ドライバー×2、EST(静電)ドライバー×2のハイブリッド型イヤフォン。パワフルで安定した低音域の10mm径ベリリウムメッキのダイナミック型、歪みを低減したという中高音域のKnowles製BA、高音域のSonion製ESTの計5つのドライバーが組み込まれている。

フェイスプレートに天然宝石ピーターサイトを用いており、製品一つ一つに異なるユニークな模様を楽しめる。また、耐摩耗性と耐傷性を高めた樹脂製筐体を採用しており、快適な着け心地で装着できるという。

銀メッキ古河銅線＋7N OCCの混合ケーブルが付属する。プラグは3.5mmと4.4mmの交換式で、コネクタは0.78mm 2Pin。周波数帯域は20Hz～20kHz、感度は121dB、インピーダンスは9.8Ω。