（スタジオ）

（高山 基彦キャスター）

過去最多の9人が立候補しました伊藤市長選挙。では結果からまず見ていきたいと思いますけれども、杉本憲也さんが小野達也元市長に2500票余りの差をつけまして初当選となりました。杉本さんは43歳ですので、伊東市政史上最年少の市長誕生ということになります。一方の田久保前市長なんですけども、5月の市長選よりも1万票以上少なくなりまして、4131票という結果となりました。この他の立候補された方々の得票数はご覧の内容となります。そして投票率なんですけれども、前回戦よりも10ポイント以上上回りました。60.54%という結果となりました。





さて、選した杉本さんですけれども、農協職員などを経まして、6年間市議を務めました。そして現在、今回は行政書士の事務所の代表としていまして、奥様そして2人の子どもの4人家族です。選挙戦では国民民主･連合静岡の推薦を受けまして、そしてこの43歳という若さを前面にアピールしながら、子育て支援政策などを訴えた選挙戦となりました。（津川 祥吾 アンカー）今回の伊東市長選挙、全国的にも注目されましたが、私は一つの見方としてですね、継続か変革か続けるか変えるか…というのが一つの軸としてあるのかなと思いました。何を継続するか、田久保前市長の田久保市政を継続するのか変えるのか、これに関しては田久保前市長の得票が4000票余りということですから、市民は明らかに変えようという判断をしたという風に見ていいんじゃないかなと思います。もう一つはですね、その前の元市長までの市政を、これを継続するのかやっぱり変えるのかということですね。実は田久保前市長が当選した時も、実は市民は変えようという思いを持ったはずだと思います。実は今回も、小野元市長を悪く言うわけではないんですが、それまでの市政を変えるのか変えないのかという視点で見た時に、やはり伊東市民は変えるという判断を諦めずに、もう一回やったということだと思います。今回9人の方が立候補したということで、乱立という言い方もありましたし、当選者が出ないかもしれないということもありましたし、私は、実は前向きに捉えていまして、多くの市民の方が変えようという思いで、それぞれの方が手を挙げた。ですから、その思いというか、力をですね、これから、まさに市全体の力として前に進めていくというところに、ぜひつなげていっていただければなというふうに思います。この9人の中で、杉本さんが最年少ということもありましたので、若い方への期待というのも多いんじゃないかなというふうに思いますね。（高山 基彦キャスター）そして、一方の、落選しました田久保前市長、VTR にもありましたけどれも、きのうは報道陣にコメントを発表することはありませんでした。その経緯も見ていきたいと思います。事前に陣営と地元記者クラブとの間で、開票作業が終わって確定後30分後ぐらいに囲み取材に応じるという話があったそうなんですけども、そのため報道陣は指定された場所に集まっていたんですけれども、午後11時過ぎに情勢が確定した後、時間を過ぎても田久保前市長は姿を現しませんでした。午前4時に、SNSで「自宅の周辺にマスコミが押し寄せたため選挙後のコメントを取りやめざるを得ませんでした…」とSNSで発信をしています。また、報道陣には「地元報道機関のみ対応する」と言っていたんですけれども、「その他のマスコミの方も押し寄せたため」と答えているということなんです。自身の学歴詐称問題が発端となった市長選なんですけれども、その結果について取材を受ける予定は今もないということです。