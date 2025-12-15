福岡市の「PayPayドーム」で男女2人が刺された事件。15日、30歳の男が逮捕されました。刺された男性はアイドルグループ・HKT48のイベントスタッフで、男は「殺そうと思って刺した」と話しているということです。

■男に声かけると…突然、左胸刺される

殺人未遂の疑いで逮捕された無職の山口直也容疑者（30）。その自宅は福岡県糸島市。現場から15キロほど離れた場所でした。干されていたのは「福岡ソフトバンクホークス」の優勝記念Tシャツ。関連は分かっていませんが、事件が起きたのはソフトバンクの本拠地でした。

119番通報「傷害事件でケガ人がいます」

警察によりますと事件発生は14日午後5時ごろ、現場は福岡市中央区の複数箇所。14日は「Hey! Say! JUMP」のライブが行われていたみずほPayPayドーム。そして「HKT48」の劇場が入る商業施設です。

“最初の現場”はドームの関係者用エレベーターホール。被害にあったのは、HKT48のイベントスタッフです。

イベントスタッフ（44）「関係者以外がここにいてはいけませんよ」

こう声をかけると、突然、左胸を刺されたといいます。その後、隣接する商業施設でも…

次に襲われたのは、ライブで福岡を訪れ友人と待ち合わせをしていたという女性。“見知らぬ男にいきなり刺された”といいます。

目撃者「倒れている姿は見た。入り口付近でうつぶせになって血が出ていた」

襲われた2人は、いずれも命に別条はないということです。

■公衆電話から“未明の110番通報”

事件後、現場から逃走した男。逮捕のきっかけは“未明の110番通報”でした。

110番通報「事件の男を見た」

現場から10キロ以上離れた春日市の公衆電話からかかってきたという通報。

警察「男は近くにいるのか」

警察が尋ねると…

山口容疑者（30）「本人だ」

そしてブツッと切れた電話。その後、駆けつけた警察が公衆電話近くで山口容疑者を発見。家庭用の包丁2本を所持していたということです。

HKT48のイベントスタッフに対する殺人未遂の疑いで逮捕された山口容疑者。警察の調べに対し…

山口容疑者（30）「殺そうと思って刺した」

容疑を認めているということです。山口容疑者は女性を刺したこともほのめかしていて、警察は動機などを調べています。