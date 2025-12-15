お笑いコンビ「EXIT」の兼近大樹（34）が14日放送の日本テレビ系「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。楽屋あいさつについての悩みを打ち明けた。

ゲストに俳優の間宮祥太朗を迎え、千葉県市原市をドライブ。ともにMCを務める満島真之介と間宮は共演経験があり、旧知の仲。それでも、楽屋での入れ違いなどもあり、久しぶりの再会だという。

楽屋の話題になり、兼近は「メシドラで会った俳優さんたちに（楽屋あいさつ）行きたいんだけど、俺が楽屋いきなり入ったら引くじゃん」と悩みを激白。間宮と満島は「引かないよ」と声をそろえた。

「さすがにって思って我慢してたら、昨日（宮沢）氷魚くんが楽屋に来てくれた」と楽屋訪問を遠慮していたものの、以前番組で共演した俳優・宮沢氷魚の方からあいさつに来てくれたことを明かした。

そして、「相方にマウントが取れるよね」とりんたろー。に自慢できた出来事を打ち明けると、間宮と満島は大笑い。「何？どういうつながり？」と聞かれても、「まぁまぁまぁまぁみたいな」と余裕たっぷりの対応をしたことをうれしそうに話していた。