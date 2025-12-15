巨人のリチャード内野手（26）が14日放送の日本テレビ「サンデーPUSHスポーツ」（日曜後4・55）にゲスト出演。来季目標に本塁打30発を掲げた。

この日は巨人の先輩・丸佳浩外野手（36）がVTR出演。巨人ファンで、番組MCを務めるお笑いコンビ「麒麟」の川島明（46）から繰り出された「2死満塁とかで回ってきてほしい人なのか。チャンスで“俺が行きたいねん！”って人なのか」という質問に答える形で、丸が「来い！とかもないし、嫌だなとかもないです」と答えたあとだった。

リチャードは「僕も丸さんみたいにサイクルヒット打ちたいっすね」とプロ8年間で三塁打0本にも関わらず壮大な野望を口にすると、さらにチャンスで“俺に回って来い”と思うかどうかについては「僕めっちゃ思います」とニヤリ。

「もう満塁とかで来たらヨッシャー！！！って感じ」と“職人”丸とは正反対の答えをイメージ通りに口にした。

元巨人ヘッドコーチで、タレントとしての実績もある元木大介氏（53）から「打たないと“バラエティー出てる場合じゃねーぞ！”って言われるからね。俺もそのプレッシャーで頑張ってきた」とアドバイスを送られると、納得顔になったリチャード。

川島から来季について聞かれると「目標は30本打つことです」と自己最多の11本塁打した今季からのさらなる飛躍を高らかに宣言した。

ここで元木氏は「もうちょっと打ってほしいな、俺は。4番で40（本）。そしたら出たいって言わなくても勝手に出れるから。そこまで活躍したら」とコメント。

「バラエティー？」というリチャードに元木氏も「バラエティー！」と答えたが、スタジオでは「試合じゃないんだ…」と苦笑いまじりの声も飛んで笑いに包まれていた。