週明け１５日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比９８円９５銭（０・２３％）高の４万３５７６円６２銭だった。

２営業日連続で値上がりし、最高値を更新した。３３３銘柄のうち６割超にあたる２１６銘柄が上昇した。

鉄道を含む陸運や小売りなど内需関連の銘柄の上昇が寄与した。日本銀行が今週の金融政策決定会合で利上げをするとの観測から、銀行株にも買い注文が入った。プライム銘柄の約７５％が値上がりした一方、前週末の米ハイテク株安を受け、半導体関連銘柄を含む電機株は軟調だった。

上昇率は、「業務スーパー」を展開する神戸物産（８・４５％）がトップだった。イオン（７・１２％）、ソニーフィナンシャルグループ（５・８４％）と続いた。

下落率は、日本製鋼所（７・９０％）が最大で、キオクシアホールディングス（６・９８％）、イビデン（６・７８％）の順に大きかった。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比６６８円４４銭（１・３１％）安の５万１６８円１１銭だった。２日営業日ぶりに値下がりした。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は７・６４ポイント（０・２２％）高い３４３１・４７で最高値を更新した。