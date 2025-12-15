　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月15日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2616(　　 942)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 838(　　 517)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　 8(　　　 8)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2286(　　2128)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 459(　　 418)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 285(　　 263)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 286(　　 276)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 300(　　 289)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2368(　　1025)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 608(　　 608)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2287(　　2282)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 480(　　 480)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 389(　　 189)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　　 5(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2092(　　 833)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 7(　　　 3)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 729(　　 573)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　6061(　　2641)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 131(　　　91)
　　　　　 　 　 3月限　　　 64576(　 33794)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 741(　　 433)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　14(　　　 8)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　4284(　　1856)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　53(　　　23)
　　　　　 　 　 3月限　　　 35921(　 18371)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 393(　　 393)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　93(　　　93)
　　　　　 　 　 3月限　　　　4450(　　4450)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 683(　　 683)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　1033(　　1033)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　33(　　　33)
　　　　　 　 　 3月限　　　 26317(　 26317)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

