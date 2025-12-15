主要国内証券 先物取引高情報まとめ（12月15日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月15日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2616( 942)
TOPIX先物 3月限 838( 517)
日経225ミニ 1月限 8( 8)
3月限 2286( 2128)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 459( 418)
TOPIX先物 3月限 285( 263)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 286( 276)
TOPIX先物 3月限 300( 289)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2368( 1025)
TOPIX先物 3月限 608( 608)
日経225ミニ 3月限 2287( 2282)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 480( 480)
TOPIX先物 3月限 389( 189)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 5( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2092( 833)
6月限 7( 3)
TOPIX先物 3月限 729( 573)
日経225ミニ 1月限 6061( 2641)
2月限 131( 91)
3月限 64576( 33794)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 741( 433)
6月限 14( 8)
日経225ミニ 1月限 4284( 1856)
2月限 53( 23)
3月限 35921( 18371)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2( 2)
日経225ミニ 1月限 393( 393)
2月限 93( 93)
3月限 4450( 4450)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 683( 683)
6月限 3( 3)
日経225ミニ 1月限 1033( 1033)
2月限 33( 33)
3月限 26317( 26317)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
