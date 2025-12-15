　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月15日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 11671(　 11560)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　27(　　　27)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　9682(　　9682)
日経225ミニ　 　 1月限　　　 11817(　 11817)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 586(　　 586)
　　　　　 　 　 3月限　　　212661(　212661)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3818(　　3818)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　64(　　　64)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　8362(　　8362)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　4368(　　4368)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 263(　　 263)
　　　　　 　 　 3月限　　　 88734(　 88734)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　29(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 168(　　 168)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　25(　　　25)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 742(　　 742)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2327(　　 431)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　4534(　　1866)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　 6(　　　 6)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1481(　　1481)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 781(　　 739)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2248(　　2248)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 111(　　 111)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　21(　　　21)
　　　　　 　 　 3月限　　　　5980(　　5980)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 240(　　 220)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 835(　　 835)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　4457(　　4441)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 896(　　 896)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　20(　　　20)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　5091(　　5091)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　58(　　　58)
　　　　　 　 　 3月限　　　 19616(　 19616)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 9(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 315(　　 315)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 520(　　 481)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 742(　　 742)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 165(　　 165)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1269(　　1269)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　51(　　　51)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　58(　　　58)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 4(　　　 4)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 550(　　 550)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース