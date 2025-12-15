外国証券 先物取引高情報まとめ（12月15日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月15日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 11671( 11560)
6月限 27( 27)
TOPIX先物 3月限 9682( 9682)
日経225ミニ 1月限 11817( 11817)
2月限 586( 586)
3月限 212661( 212661)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3818( 3818)
6月限 64( 64)
TOPIX先物 3月限 8362( 8362)
日経225ミニ 1月限 4368( 4368)
2月限 263( 263)
3月限 88734( 88734)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 29( 0)
TOPIX先物 3月限 168( 168)
日経225ミニ 1月限 25( 25)
3月限 742( 742)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2327( 431)
TOPIX先物 3月限 4534( 1866)
日経225ミニ 1月限 6( 6)
3月限 1481( 1481)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 781( 739)
TOPIX先物 3月限 2248( 2248)
日経225ミニ 1月限 111( 111)
2月限 21( 21)
3月限 5980( 5980)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 240( 220)
TOPIX先物 3月限 835( 835)
日経225ミニ 3月限 4457( 4441)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 896( 896)
6月限 20( 20)
TOPIX先物 3月限 5091( 5091)
日経225ミニ 1月限 58( 58)
3月限 19616( 19616)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 9( 0)
TOPIX先物 3月限 315( 315)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 520( 481)
TOPIX先物 3月限 742( 742)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 165( 165)
TOPIX先物 3月限 1269( 1269)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 51( 51)
日経225ミニ 1月限 58( 58)
2月限 4( 4)
3月限 550( 550)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
