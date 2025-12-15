　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月15日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 15280(　 13763)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　16(　　　16)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 17604(　 17461)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 1月限　　　 14671(　 14671)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 284(　　 284)
　　　　　 　 　 3月限　　　189586(　189586)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　7417(　　7306)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　43(　　　43)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 18461(　 17761)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　7399(　　7399)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 142(　　 142)
　　　　　 　 　 3月限　　　106805(　106805)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1424(　　 488)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 385(　　 238)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　 5(　　　 5)
　　　　　 　 　 3月限　　　　3235(　　3235)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2343(　　 851)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　4187(　　3192)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　 6(　　　 6)
　　　　　 　 　 3月限　　　　3199(　　3163)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2423(　　1949)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　7179(　　5671)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　63(　　　63)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　13(　　　13)
　　　　　 　 　 3月限　　　　8711(　　8711)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2452(　　1076)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　6464(　　3392)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　7274(　　6462)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1618(　　1591)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 6(　　　 6)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　9371(　　9157)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　36(　　　36)
　　　　　 　 　 3月限　　　 23052(　 23052)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1347(　　1079)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2145(　　2062)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1564(　　1564)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 660(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 665(　　 601)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　46(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 429(　　 429)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　38(　　　38)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

