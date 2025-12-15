外国証券 先物取引高情報まとめ（12月15日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月15日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 15280( 13763)
6月限 16( 16)
TOPIX先物 3月限 17604( 17461)
6月限 2( 2)
日経225ミニ 1月限 14671( 14671)
2月限 284( 284)
3月限 189586( 189586)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 7417( 7306)
6月限 43( 43)
TOPIX先物 3月限 18461( 17761)
日経225ミニ 1月限 7399( 7399)
2月限 142( 142)
3月限 106805( 106805)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1424( 488)
TOPIX先物 3月限 385( 238)
日経225ミニ 1月限 5( 5)
3月限 3235( 3235)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2343( 851)
TOPIX先物 3月限 4187( 3192)
日経225ミニ 1月限 6( 6)
3月限 3199( 3163)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2423( 1949)
TOPIX先物 3月限 7179( 5671)
日経225ミニ 1月限 63( 63)
2月限 13( 13)
3月限 8711( 8711)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2452( 1076)
6月限 2( 2)
TOPIX先物 3月限 6464( 3392)
日経225ミニ 3月限 7274( 6462)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1618( 1591)
6月限 6( 6)
TOPIX先物 3月限 9371( 9157)
6月限 2( 2)
日経225ミニ 1月限 36( 36)
3月限 23052( 23052)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1347( 1079)
TOPIX先物 3月限 2145( 2062)
日経225ミニ 3月限 1564( 1564)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 660( 0)
TOPIX先物 3月限 665( 601)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 46( 0)
TOPIX先物 3月限 429( 429)
日経225ミニ 1月限 38( 38)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
