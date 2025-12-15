「日経225オプション」1月限プット手口情報（15日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、15日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万9250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
BNPパリバ証券 4( 4)
SBI証券 2( 0)
◯4万9375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
バークレイズ証券 5( 5)
◯4万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 87( 87)
ゴールドマン証券 50( 50)
SBI証券 28( 20)
楽天証券 13( 13)
BNPパリバ証券 12( 12)
インタラクティブ証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万9750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯4万9875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
SBI証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 111( 111)
ゴールドマン証券 49( 49)
SBI証券 16( 12)
楽天証券 9( 9)
BNPパリバ証券 106( 6)
三菱UFJeスマート 5( 5)
松井証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
JPモルガン証券 200( 0)
シティグループ証券 100( 0)
ビーオブエー証券 100( 0)
モルガンMUFG証券 100( 0)
◯5万250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
BNPパリバ証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯4万9250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
BNPパリバ証券 4( 4)
SBI証券 2( 0)
◯4万9375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
バークレイズ証券 5( 5)
◯4万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 87( 87)
ゴールドマン証券 50( 50)
SBI証券 28( 20)
楽天証券 13( 13)
BNPパリバ証券 12( 12)
インタラクティブ証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万9750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯4万9875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
SBI証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 111( 111)
ゴールドマン証券 49( 49)
SBI証券 16( 12)
楽天証券 9( 9)
BNPパリバ証券 106( 6)
三菱UFJeスマート 5( 5)
松井証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
JPモルガン証券 200( 0)
シティグループ証券 100( 0)
ビーオブエー証券 100( 0)
モルガンMUFG証券 100( 0)
◯5万250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
BNPパリバ証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース