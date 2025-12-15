「日経225オプション」1月限プット手口情報（15日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、15日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万9250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
BNPパリバ証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
◯4万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 143( 143)
シティグループ証券 100( 100)
ソシエテジェネラル証券 43( 43)
ビーオブエー証券 20( 20)
JPモルガン証券 13( 13)
SBI証券 6( 6)
松井証券 6( 6)
インタラクティブ証券 5( 5)
BNPパリバ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯4万9750円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
ABNクリアリン証券 5( 5)
SBI証券 5( 3)
松井証券 1( 1)
◯4万9875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
マネックス証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 62( 62)
ソシエテジェネラル証券 28( 28)
SBI証券 228( 20)
SMBC日興証券 20( 20)
ゴールドマン証券 12( 12)
松井証券 9( 9)
サスケハナ・ホンコン 5( 5)
BNPパリバ証券 204( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
楽天証券 3( 3)
◯5万125円プット
取引高(立会内)
楽天証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万250円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 20( 20)
楽天証券 20( 20)
ABNクリアリン証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 2( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
