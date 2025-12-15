　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、15日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万1000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 232(　　32)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　26(　　16)
インタラクティブ証券　　　　　　 7(　　 7)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 6(　　 6)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
松井証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
みずほ証券　　　　　　　　　　 200(　　 0)


◯5万875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 3(　　 1)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)


◯5万750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 4(　　 4)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　34(　　34)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　29(　　21)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 9(　　 9)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 7(　　 7)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 3(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯5万1125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　 4(　　 0)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

