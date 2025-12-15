「日経225オプション」1月限コール手口情報（15日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、15日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万1000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 232( 32)
SBI証券 26( 16)
インタラクティブ証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
楽天証券 6( 6)
松井証券 5( 5)
マネックス証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
みずほ証券 200( 0)
◯5万875円コール
取引高(立会内)
SBI証券 3( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万750円コール
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 4( 4)
ABNクリアリン証券 3( 3)
松井証券 1( 1)
◯5万500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 34( 34)
SBI証券 29( 21)
楽天証券 9( 9)
BNPパリバ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
松井証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
SBI証券 3( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万1125円コール
取引高(立会内)
UBS証券 4( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
